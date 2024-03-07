Больше не эксклюзив Netflix. Valiant Hearts: Coming Home вышла на консолях и ПК

Valiant Hearts: Coming Home, созданная компанией Ubisoft Montpellier и выпущенная эксклюзивно на iOS и Android для подписчиков Netflix, теперь доступна и на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Valiant Hearts: Coming Home - это продолжение оригинальной игры 2014 года о событиях Первой мировой войны. Сиквел расскажет о трех новых персонажах и знакомой медсестре Анне в четырех драматических и переплетенных между собой историях, которые раскроют истинную трагедию той войны и судьбы людей, которых она подвергла безжалостным испытаниям.

Напомним, что изначально игра должна была выйти 1 марта 2023 года на всех упомянутых платформах одновременно. Однако 9 декабря 2022 года Ubisoft официально заявила, что сиквел Valiant Hearts: The Great War станет первым из трех мобильных проектов от Ubisoft, выпущенных эксклюзивно для подписчиков Netflix.