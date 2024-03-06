Bloodlines 2 позволит вам стать супервампиром, взяв способности других вампиров и объединив их сотнями разных способов

В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вам нужно будет в первую очередь сделать выбор — какой клан вы будете представлять. Сегодня мы узнали немного больше о мятежном Бруха, а также о том, как употребление крови других важных вампиров позволяет вам исследовать другие деревья способностей, превращая вас в того, кого можно назвать супервампиром.

The Chinese Room подчеркивает, что Bloodlines 2 не является «игрой по оптимизации способностей» и не ожидает, что игроки будут тщательно изучать способности и сравнивать их друг с другом. Простота – вот к чему стремится команда. Таким образом, вы просто разблокируете несколько способностей, которые отражают стиль выбранного вами клана. Тем не менее, появится возможность углубиться в другие деревья способностей.

Будучи шерифом Сиэтла, вы сможете привлекать важных вампиров, принадлежащих к другим кланам, на помощь, предлагая свою кровь, что открывает способности их клана. Однако чем больше они отличаются от способностей вашего клана, тем выше цена.

Все способности Бруха относятся к дисциплинам «Стремительность», «Могущество» и «Присутствие», поскольку все они направлены на повышение скорости и силы, а также на управление людьми. Тогда выбор чего-то из другого дерева способностей, будет дешевле, чем выбор скрытной способности из Дисциплины Затемнение, которой у Бруха нет.

Вы также сможете разблокировать все остальные перки клана, и они будут суммироваться. Однако есть одна вещь, которая совершенно уникальна для каждого клана — это их клановая пассивка. В The Chinese Room говорят, что «вы можете комбинировать функции других кланов сотнями разных способов, но ваше прохождение за Бруха останется уникальным».

Таким образом, только вампир Бруха будет иметь доступ к Жестокости, пассивному эффекту, который усиливает его атаки после кровавой закуски. Однако это не кажется огромной потерей, если вы играете за другой клан, потому что перк клана Бруха, «Размельчение», дает вам преимущества жестокости при убийстве врагов без еды, и вы можете получать перки от других кланов.