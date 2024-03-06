Bloodlines 2 позволит вам стать супервампиром, взяв способности других вампиров и объединив их сотнями разных способов

В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вам нужно будет в первую очередь сделать выбор — какой клан вы будете представлять. Сегодня мы узнали немного больше о мятежном Бруха, а также о том, как употребление крови других важных вампиров позволяет вам исследовать другие деревья способностей, превращая вас в того, кого можно назвать супервампиром.
The Chinese Room подчеркивает, что Bloodlines 2 не является «игрой по оптимизации способностей» и не ожидает, что игроки будут тщательно изучать способности и сравнивать их друг с другом. Простота – вот к чему стремится команда. Таким образом, вы просто разблокируете несколько способностей, которые отражают стиль выбранного вами клана. Тем не менее, появится возможность углубиться в другие деревья способностей.
Будучи шерифом Сиэтла, вы сможете привлекать важных вампиров, принадлежащих к другим кланам, на помощь, предлагая свою кровь, что открывает способности их клана. Однако чем больше они отличаются от способностей вашего клана, тем выше цена.
Все способности Бруха относятся к дисциплинам «Стремительность», «Могущество» и «Присутствие», поскольку все они направлены на повышение скорости и силы, а также на управление людьми. Тогда выбор чего-то из другого дерева способностей, будет дешевле, чем выбор скрытной способности из Дисциплины Затемнение, которой у Бруха нет.
Вы также сможете разблокировать все остальные перки клана, и они будут суммироваться. Однако есть одна вещь, которая совершенно уникальна для каждого клана — это их клановая пассивка. В The Chinese Room говорят, что «вы можете комбинировать функции других кланов сотнями разных способов, но ваше прохождение за Бруха останется уникальным».
Таким образом, только вампир Бруха будет иметь доступ к Жестокости, пассивному эффекту, который усиливает его атаки после кровавой закуски. Однако это не кажется огромной потерей, если вы играете за другой клан, потому что перк клана Бруха, «Размельчение», дает вам преимущества жестокости при убийстве врагов без еды, и вы можете получать перки от других кланов.
Вот это прикольно придумали,а то игр про вампиров практически нет, а те что есть вообще не имеют интересных способностей и оригинальных механики,тот же Vampyr 2018 года вообще разочаровал в плане способностей и механик,ни стелса,хотя это вообще ключевой элемент в вампирском сеттинге,ни каких способностей типа контроля разума,или превращения в каких нибудь существ,про стадии я даже не говорю (в том же Скайриме вампиры и то интересней представлены хотя это просто второстепенный элемент),вообще вышла какая то кастрированная поделка,а эта игра в техническом плане конечно вызывает много вопросов зато в плане геймплея и механик выглядит интересно и от части напоминает Prey от Арканов.
Надеюсь ролевка будет хотя бы неплохая, хочется проходить игру отыгрывая вампира своего клана.
Да в любой дешевой мобильной игрушке сейчас такое есть. Никакой оригинальности, сплошное повторение того, что уже было в других играх.
И что это за бред про "супервампира"? Типа соберешь все способности и будешь самым крутым? как же, держи карман шире. Небось за каждую способность еще и донатить придется. Знаем мы эти уловки разработчиков.
очередной высер игровой индустрии, который нацелен только на то, чтобы побольше бабла срубить. Никому не советую тратить время и деньги на эту ерунду. Лучше в нормальные игры поиграйте, а не в это убожество.
Господи, оно ещё живо? чё, в очередной раз решили попробовать доделать это полумертвое нечто? уже больше пяти лет ковыряют этот трупик. и это только с момента анонса игры. сколько до этого его делали одному дьяволу известно! ну чё? ща опять поковыряетесь пол годика в коде и опять заморозите/отмените? ну ну
В прошлом году сменились разработчики, и делать новые разрабы стали VTMB 2 с нуля, так что эти разрабы вполне со сроками справляются, раз обещают в этом году уже выпустить эту игру