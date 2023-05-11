Бывший разработчик Bloodlines 2 приобретен компанией Keywords Studios и станет частью ее бизнеса по поддержке разработок ©

Студия Hardsuit Labs, ранее работавшая над проблемным проектом Bloodlines 2 компании Paradox, была приобретена ирландской компанией Keywords Studios.

Как сообщает Gamesindustry.biz, Hardsuit была приобретена за нераскрытую сумму, присоединившись к 70 другим разработчикам и став частью направления услуг Keyword "Create", которое предлагает помощь другим разработчикам и издателям в решении таких задач, как портирование, ремастеринг и совместная разработка. Это соответствует большей части работы Hardsuit с момента основания компании в 2015 году: студия оказывала поддержку таким сериям, как Call of Duty, Gears of War, State of Decay и Crash Bandicoot 4.

Конечно, Hardsuit Labs наиболее известна своей неудачной разработкой Bloodlines 2, продолжения культовой классической игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines. В 2019 году, казалось, что все складывается хорошо. Но после неоднократных задержек и отстранения от проекта таких ключевых фигур, как сценарист Брайан Митсода и креативный директор Ка'и Клуни, Bloodlines 2 была выведена из-под контроля студии и отложена на неопределенный срок.

С тех пор история игры была крайне туманной. В какой-то момент она рисковала быть полностью отмененной, а издатель Paradox отказался сообщить нового разработчика игры, но, судя по всему, игра находится в надежных руках, и все еще есть крошечный шанс, что мы увидим ее в этом году.

Причины, по которым Hardsuit лишилась права на разработку Bloodlines, так и не были озвучены. Но споры явно не помешали Keywords, и основатели Hardsuit Энди Киплинг и Рассел Нельсон продолжат руководить бизнесом после приобретения. В заявлении Keywords тоже все солнечно и радужно.

Hardsuit - это высококачественная студия, которая работает над некоторыми из крупнейших мировых франшиз, и мы рады приветствовать Энди, Рассела и их команду в Keywords. Этот бизнес отлично вписывается в нашу линейку услуг Create и укрепляет наше существующее предложение для некоторых из самых сильных интеллектуальных объектов в сфере цифровых развлечений.

— сказал генеральный директор Бетран Бодсон.