В свежем дневнике разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрывают особенности мрачного мира

Представители студии The Chinese Room вновь выходят на связь, чтобы поделиться закулисными подробностями разработки Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Уже третий по счету дневник разработчиков экшена проливает свет на сеттинг, в основу которого легла франшиза World of Darkness (Мир тьмы). В мире игры вампиры, оборотни и призраки на самом деле существуют, но скрыты от современного человеческого общества из-за чего формируется таинственная и мрачная атмосфера, которая вполне могла оказаться реальной.

Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 с самого начала ставили перед собой цель представить игрокам реалистичный мир, где способна обитать всякая нечесть по вполне логичным правилам. Для этого была создана версия Сиэтла, аутентичной миру The World of Darkness, где объединяются люди и монстры.

Сиэтл, который игроки увидят в Bloodlines 2, - это своего рода "лучший из" Сиэтлов, где разработчики взяли ключевые достопримечательности и приблизили их друг к другу. Например, Пионер-сквер - это ключевое место, которое говорит нам о старом городе и его основателях (некоторые из которых были вампирами, которых вы встретите), также есть парк волонтеров, который в реальности находится на окраине города, но из-за задумки авторов его решили перенести в другое место для создание лучшей экспозиции.

Мы хотим, чтобы вам показалось, будто вы видите Сиэтл глазами вампира, поэтому мы также сделали здания выше, огни ярче, а переулки темнее, чтобы создать общее ощущение, будто вы смотрите на происходящее глазами хищника.

В первой Vampire: The Masquerade - Bloodlines игроки брали на себя роль нового вампира в городе с большим присутствием Анархов, где Камарилья не имеет полного господства. В Bloodlines 2 разработчики решили представить совершенно другие ощущения. Теперь игроки будут играть за вампира-старейшину в городе, где Камарилья доминирует уже несколько десятилетий, и любой намек на симпатии Анархов подавлен.

Преданность Фиры номер один - это она сама, но она достаточно мудра, чтобы уважать власть Камарильи и, что более важно, Маскарада. По сюжету Фира получает место за столом Камарильи в качестве шерифа суда, что дает ей не только защиту суда, но и мощный авторитет в вампирском обществе Сиэтла. Конечно, это ролевая игра, поэтому вы можете играть за Шерифа по-разному: может быть, вы верный Шериф Камарильи, или сторонник Анарха, работающий изнутри, чтобы подорвать суд, а может быть, вы эгоцентричный Старший вампир, разыгрывающий различные фракции друг с другом в свою пользу.

Мотивацией Фиры в этой истории является восстановление ее силы - она очнулась после 100 лет оцепенения в 6000 милях от дома с метками по всему телу, которые ограничивают ее силы. Это задает повествовательный контекст дерева способностей, которое вместо того, чтобы добавлять Фире новые способности, как это происходит в ролевых играх, открывает ее существующие способности. За 300 лет скитаний по старому миру Фира приобрела множество способностей, причем не только тех, что связаны с дисциплинами ее клана.

Окунуться в мрачный мир Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 можно будет осенью 2024 года на ПК и консолях.