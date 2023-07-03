Авторы "Вангеров" и "Периметра" займутся переизданием своих игр

3 июля бывшие сотрудники К-Д ЛАБ («Вангеры» и «Периметр») запустили одноименную организацию, которая займется переизданием своих игр и поддержкой начинающих разработчиков. Ассоциация К-Д ЛАБ была основана в память о погибшем в автокатастрофе основателе студии Андрее «КРАНКЕ» Кузьмине.

«Мы знали, что КРАНК всегда был предан своему делу, своим идеям. Он был совестью индустрии, примером и ориентиром для молодых разработчиков, мечтающих создавать свои собственные продукты. В память об Андрее и нашем общем прошлом мы решили создать благотворительную организацию для поддержки независимых инициатив в игровой индустрии», — Ассоциация К-Д ЛАБ.

По словам авторов, сейчас идет подготовка к переизданию доработанных сообществом игр на «всех возможных площадках». «Моды и контент, созданные К-Д ЛАБ, теперь будут изданы официально — в том числе и как новые игры в сериях», — добавили в Ассоциации.

Разработчики также представили обновленный сайт К-Д ЛАБ. На нем можно ознакомиться с историей студии.