В октябре выйдет российская игра "Василиса и Баба Яга"

Разработчики показали трейлер грядущей новинки

Приключенческая игра «Василиса и Баба Яга» по мотивам русской народной сказки выйдет 24 октября 2024 года на площадке VK Play. Ее разработкой занимается петербургская студия Baba Yaga Games, выпустившая «И Снова Весна», «Одноглазый Кутх». До релиза можно сыграть в бесплатную демоверсию проекта.

Главной героиней будет Василиса. Вместе с оберегающей ее волшебной куклой она будет служить Бабе Яге и путешествовать по волшебному миру. Девушке предстоит решать множество задач: сражаться, заниматься бытовыми делами и решать головоломки.

Команда пообещала, что игра не будет скучной и предсказуемой. За основу взяты неадаптированные варианты сказок, содержащие элементы хоррора.

Разработка «Василиса и Баба Яга» началась в 2017 году. Игра должна была выйти в конце 2023 года, но студия отказалась от государственного финансирования и перенесла релиз. Позже авторы провели кампанию по сбору средств на Boomstarter. На краудфандинговой площадке команде удалось собрать необходимую сумму.