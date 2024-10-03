В октябре выйдет российская игра "Василиса и Баба Яга"

Разработчики показали трейлер грядущей новинки
Приключенческая игра «Василиса и Баба Яга» по мотивам русской народной сказки выйдет 24 октября 2024 года на площадке VK Play. Ее разработкой занимается петербургская студия Baba Yaga Games, выпустившая «И Снова Весна», «Одноглазый Кутх». До релиза можно сыграть в бесплатную демоверсию проекта.
Главной героиней будет Василиса. Вместе с оберегающей ее волшебной куклой она будет служить Бабе Яге и путешествовать по волшебному миру. Девушке предстоит решать множество задач: сражаться, заниматься бытовыми делами и решать головоломки.
Команда пообещала, что игра не будет скучной и предсказуемой. За основу взяты неадаптированные варианты сказок, содержащие элементы хоррора.
Разработка «Василиса и Баба Яга» началась в 2017 году. Игра должна была выйти в конце 2023 года, но студия отказалась от государственного финансирования и перенесла релиз. Позже авторы провели кампанию по сбору средств на Boomstarter. На краудфандинговой площадке команде удалось собрать необходимую сумму.
Нравится, что стали уделять внимание славянскому фольклору в играх, но почему 90% из этих игр такие темные и депрессивные.
Кто-то недавно жаловался на избыток японского сеттинга.
Так вот славянский уже тоже на конвейере:
Yaga - типа дьяблойд. Пробовал пиратку - скучища
Slavania - платформер, метроидвания. Не пробовал, не фанат жанра. Плохонькие отзывы, много жалоб на баги
Чёрная книга - Есть. Сюжет, персонажи, истории, игра в дурака - очень хороши, а вот основной геймплей (карточный батлер) - посредственный. На ультра настройках без нужды через чур сильно греет видеокарту
Бессмертный. Сказки старой Руси - ранний доступ, пишут, что похожа на slay the spire, послежу.
Древние русы x2 - ранний доступ. Отзывы супер, но смотрел пару видео - не пойму чего этим раком так восхищаются (я в курсе и про Греку, и про рак на горе свистнет, но не улыбает - слабо как юмор). И все таки послежу пока за синглом
Песнь копья - скоро ранний доступ. По мне выглядит очень интересно, даже с учётом того, что ещё много пошаговых не играны (wildermyth, king arthur, fell seal). Послежу
Blacktail - купил за сотню с чем-то, пока не играл, потому что у меня почему-то настройки сбрасываются, точнее настройки меняю, а визуал не меняется
Reka - ранний доступ. Сразу скипну просто потому, что вместо избушки на курьих ножках на скринах курица с избушкой вместо головы - мне такое художество не нравится
Теперь вот ещё эта Василиса и Баба Яга - тоже сразу скип за излишнюю депрессивность.
А, ну ещё Смута. Хз не играл
короче понятно вам лишь ничего славянское не нравится. попахивает русофобией
Донатил им на платформе. Вроде должны игру дать в стиме.
Я кнш не их тех кто фапает на графон, но рил нельзя было что то поинтереснее сделать с нынешними технологиями?
Уж слишком дично. Лучше уж Чёрную Книгу перепройти.
ну как минимум это стильно, музыка хороша, посмотрим, шо будет по геймплею
Демка стремная была
Смута 2.0
разрабы видно вместо того чтобы учиться игры делать сами типа ягу пили поэтому подобный кал и релизают