Детективное приключение Vaudeville вышло на ПК ©

Детективная игра Vaudeville, управляемая искусственным интеллектом, вышла на ПК в Steamи Epic Games, отмечая новую главу в области интерактивного игрового процесса. Разработанная Bumblebee Studios, Vaudeville использует возможности искусственного интеллекта для создания захватывающего игрового процесса, не похожего ни на что другое.

Действие происходит в оживленном городе Водевиль, оживленном центре культуры и развлечений. Игроки берут на себя роль детектива Мартини, которому поручено раскрыть серию загадочных убийств. Игра предлагает уникальный игровой процесс, в котором диалоги, созданные искусственным интеллектом, переплетаются с взаимодействием в реальном времени. Впервые в истории игр игроки могут общаться с персонажами на естественном языке, печатая текст или говоря в микрофон. Диалоги развиваются в режиме реального времени, что делает каждый игровой процесс уникальным.

Игра отражает суть детективной работы благодаря своей потрясающей структуре повествования и сложным персонажам, у каждого из которых есть свои секреты, которые нужно разгадать. Игроки попадают в мир тайн, интриг и неизвестности, где каждое решение может изменить ход расследования.

Vaudeville — это больше, чем просто игра — это эволюция повествования, шаг вперед в интерактивных развлечениях. Благодаря диалоговой системе на основе искусственного интеллекта он предлагает беспрецедентный уровень погружения и вовлечения игроков. Каждое прохождение уникально, ИИ генерирует разные ответы в зависимости от ваших действий и выбора. Присоединяйтесь к детективу Мартини в городе Водевиль, где секреты таятся за каждым углом, а правда удивительнее вымысла. Ваше приключение начинается сегодня.