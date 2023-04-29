Стремительный 2D-платформер Velocity Noodle вышел на консолях ©

Овладейте искусством молниеносной доставки лапши на Nintendo Switch, PlayStation 4 и консолях семейства Xbox в игре Velocity Noodle. Со смертельными ловушками и множеством приемов, которые нужно освоить, дайте волю своему внутреннему скоростному бегуну и осмотрите достопримечательности стремительно развивающегося неонового города.

В Velocity Noodle с великолепной пиксельной эстетикой с неоновой подсветкой вам предстоит пройти сложные этапы ручной работы, чтобы сделать доставку лапши как можно быстрее. Благодаря ультраплавному движению вам нужно будет комбинировать различные механики, такие как скольжение, телепортация и прыжки с катаной, чтобы преодолевать уровни, зарабатывать медали (которые могут разблокировать некоторые блестящие вещи на пути) и найти самый быстрый путь.

Уже выпущенная на ПК, Velocity Noodle была хорошо принята в Steam с положительным рейтингом 95%. Новые выпуски для консолей содержат множество нового контента, включая новые пакеты уровней, обновления иллюстраций и улучшения качества жизни, которые также были отражены как бесплатное обновление в версии для ПК. Нативная версия игры для PS5 находится в разработке и запланирована к запуску, о чем будет объявлено отдельно в будущем.