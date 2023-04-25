Сюрреалистическая головоломка от первого лица Viewfinder получила демо-версию для ПК в Steam ©

Издатель инди-игр Thunderful из Гетеборга (Швеция) и разработчик инди-игр SOS (Sad Owl Studios) из Бродстерса (Великобритания) сегодня объявили, что они выпустили игровую демо-версию на ПК для своей грядущей логической головоломки от первого лица Viewfinder, которая доступна в Steam.

Впервые в игре Viewfinder можно играть в Steam для игроков на ПК, чтобы получить представление о том, что будет в полной версии, которая выйдет в конце этого года.

В Viewfinder игроки познакомятся с механикой видоискателя и решат несколько забавных головоломок для начала игры, где вы найдете фотографии и начнете играть с возможностями того, как видоискатель позволяет вам использовать их для изменения мира.

Затем демонстрация быстро переходит на несколько более поздних уровней, где вы берете в руки камеру и можете делать снимки самостоятельно, что дает вам возможность по-настоящему начать тестировать некоторые из продвинутых механик головоломок, которые возможны в игре. В демоверсии даже есть пара уникальных сюрпризов и пасхальных яиц, которые могут заметить зоркие игроки.

В Viewfinder фотографии, картины, эскизы, скриншоты и постеры можно размещать в мире, чтобы они становились тканью его реальности, изменяя окружающую среду вокруг вас. Эта уникальная механика восхищает тем, как она играет с восприятием, развиваясь в удивительных направлениях, которые заставляют игроков бросать вызов каждой новой головоломке, с которой они сталкиваются.