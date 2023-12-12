Сюрреалистическая головоломка от первого лица Viewfinder вышла на PS4

Игра-головоломка от первого лица Viewfinder теперь доступна и на PlayStation 4 (в PlayStation Store) по цене 25 доллара, объявили издатель Thunderful Games и разработчик Sad Owl Studios.

В Viewfinder игроки познакомятся с механикой видоискателя и решат несколько забавных головоломок для начала игры, где вы найдете фотографии и начнете играть с возможностями того, как видоискатель позволяет вам использовать их для изменения мира.

В Viewfinder фотографии, картины, эскизы, скриншоты и постеры можно размещать в мире, чтобы они становились тканью его реальности, изменяя окружающую среду вокруг вас. Эта уникальная механика восхищает тем, как она играет с восприятием, развиваясь в удивительных направлениях, которые заставляют игроков бросать вызов каждой новой головоломке, с которой они сталкиваются.

Viewfinder впервые была выпущена на PlayStation 5 и PC (через Steam) 18 июля.