Viewfinder 18.07.2023
5.8 6 оценок

Сюрреалистическая головоломка Viewfinder поступит в продажу 18 июля

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monk70
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Viewfinder будет выпущена для PlayStation 5 и ПК в Steam 18 июля, объявили издатель Thunderful Games и разработчик Sad Owl Studios. Сегодня будет доступна демо-версия.

Viewfinder — это умопомрачительная приключенческая игра от первого лица, в которой вы можете оживлять картинки, помещая их в мир. Бросьте вызов восприятию, измените реальность и измените мир вокруг себя с помощью мгновенной камеры. Viewfinder — это новая однопользовательская игра, предлагающая геймерам часы интересного и веселого опыта, раскрывая оставшиеся тайны.

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