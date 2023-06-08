Сюрреалистическая головоломка Viewfinder поступит в продажу 18 июля ©

Viewfinder будет выпущена для PlayStation 5 и ПК в Steam 18 июля, объявили издатель Thunderful Games и разработчик Sad Owl Studios. Сегодня будет доступна демо-версия.

Viewfinder — это умопомрачительная приключенческая игра от первого лица, в которой вы можете оживлять картинки, помещая их в мир. Бросьте вызов восприятию, измените реальность и измените мир вокруг себя с помощью мгновенной камеры. Viewfinder — это новая однопользовательская игра, предлагающая геймерам часы интересного и веселого опыта, раскрывая оставшиеся тайны.