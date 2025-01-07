NVIDIA показала геймплейный трейлер Virtua Fighter 6 на CES 2025

На выставке CES 2025 компания NVIDIA продемонстрировала первое геймплейное видео долгожданного файтинга Virtua Fighter 6. Эта презентация подтвердила недавние утечки изображения, которые оказались подлинными.

В представленном видео мы видим Акиру, сражающегося на городской улице. Несмотря на то что это предварительные инженерные кадры, не отражающие финальное качество игры, уже заметен впечатляющий художественный стиль. Даже на низком разрешении видно, что игра сохраняет дух серии, предлагая свежий визуальный подход.

Вслед за этими кадрами издательство SEGA и студия Ryu Ga Gotoku Studio выпустили полную версию 35-секундного «pre-development концепт-ролика». Видеоролик, как отмечается, создан до начала активной разработки, и «не является реальным геймплеем». Реальный геймплей и персонажи могут отличаться от показанных.