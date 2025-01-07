NVIDIA показала геймплейный трейлер Virtua Fighter 6 на CES 2025

На выставке CES 2025 компания NVIDIA продемонстрировала первое геймплейное видео долгожданного файтинга Virtua Fighter 6. Эта презентация подтвердила недавние утечки изображения, которые оказались подлинными.
В представленном видео мы видим Акиру, сражающегося на городской улице. Несмотря на то что это предварительные инженерные кадры, не отражающие финальное качество игры, уже заметен впечатляющий художественный стиль. Даже на низком разрешении видно, что игра сохраняет дух серии, предлагая свежий визуальный подход.
Вслед за этими кадрами издательство SEGA и студия Ryu Ga Gotoku Studio выпустили полную версию 35-секундного «pre-development концепт-ролика». Видеоролик, как отмечается, создан до начала активной разработки, и «не является реальным геймплеем». Реальный геймплей и персонажи могут отличаться от показанных.
у Джеки Чана класная куртёха!
из 3 ёх крокодилов которая ?
Выглядит впечатляюще, хотя и похоже на постановку с заранее прописанными таймингами. Акира практически полностью изменился, что очень хорошо, учитывая его странноватый стиль боя в предыдущих частях серии. Всё таки он флагманский перс серии и должен выглядеть как подобает главному герою на фоне Джина из Tekken и Рю из Street Fighter
Имхо все эти файтинги на ПК не прикольно абсолютно, король всех файтингов это серия МК и то там интерес только из-за способов добивания противника всякими фаталити, бруталити и т.п., коих достаточно посмотреть на ютубе и даже не покупать эти игры
мдааа щас бы покупать видюха за 1000$ ради файтинга с низкополигональными текстурками. Представьте лицо чела который купил 5090 и такой уфф щас буду гонять на ней гта 6, но сам качает файтинг
Я думаю гта 6 будет и на rtx 2060 работать если канешно не будет как с портом рдр либо же рокстар просто забют на оптимизацыю
тебе просто показали игру на анонсе видеокарт,больше ничего
Можешь не переживать, утёкшие в сеть ролики с прототипа ГТА 6 записывались даже с GTX 1060. Можно не обновляться)