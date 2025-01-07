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Virtua Fighter 6 2026 г.
Экшен, Файтинг
6.6 12 оценок

NVIDIA показала геймплейный трейлер Virtua Fighter 6 на CES 2025

butcher69
Новости

На выставке CES 2025 компания NVIDIA продемонстрировала первое геймплейное видео долгожданного файтинга Virtua Fighter 6. Эта презентация подтвердила недавние утечки изображения, которые оказались подлинными.

В сеть утёк первый скриншот новой части культового файтинга Virtua Fighter

В представленном видео мы видим Акиру, сражающегося на городской улице. Несмотря на то что это предварительные инженерные кадры, не отражающие финальное качество игры, уже заметен впечатляющий художественный стиль. Даже на низком разрешении видно, что игра сохраняет дух серии, предлагая свежий визуальный подход.

Вслед за этими кадрами издательство SEGA и студия Ryu Ga Gotoku Studio выпустили полную версию 35-секундного «pre-development концепт-ролика». Видеоролик, как отмечается, создан до начала активной разработки, и «не является реальным геймплеем». Реальный геймплей и персонажи могут отличаться от показанных.

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8
Virtua Fighter 6
2026 г.
Комментарии: 8
Ваш комментарий
savawerty

у Джеки Чана класная куртёха!

0
LuckyСat

из 3 ёх крокодилов которая ?

0
Gradient_Zero

Выглядит впечатляюще, хотя и похоже на постановку с заранее прописанными таймингами. Акира практически полностью изменился, что очень хорошо, учитывая его странноватый стиль боя в предыдущих частях серии. Всё таки он флагманский перс серии и должен выглядеть как подобает главному герою на фоне Джина из Tekken и Рю из Street Fighter

0
Палыч Роков

Имхо все эти файтинги на ПК не прикольно абсолютно, король всех файтингов это серия МК и то там интерес только из-за способов добивания противника всякими фаталити, бруталити и т.п., коих достаточно посмотреть на ютубе и даже не покупать эти игры

0
Альбиберчери

мдааа щас бы покупать видюха за 1000$ ради файтинга с низкополигональными текстурками. Представьте лицо чела который купил 5090 и такой уфф щас буду гонять на ней гта 6, но сам качает файтинг

-2
77ищ

Я думаю гта 6 будет и на rtx 2060 работать если канешно не будет как с портом рдр либо же рокстар просто забют на оптимизацыю

0
SULIK 712

тебе просто показали игру на анонсе видеокарт,больше ничего

2
Multiplatformer

Можешь не переживать, утёкшие в сеть ролики с прототипа ГТА 6 записывались даже с GTX 1060. Можно не обновляться)

0