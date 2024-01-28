В Microsoft Store нашли намек на появление Visions of Mana в Game Pass в день выхода

Visions of Mana, новая игра от Square Enix, может попасть в каталог Xbox Game Pass уже на старте продаж, о чем, похоже, свидетельствует официальный Microsoft Store.

Как сообщает IdleSloth в X | Twitter, на странице игры в Xbox Store появились довольно очевидные отсылки к сервису подписки. Превью портала гласило: "Восстановите поток силы в игре Visions of Mana, которая скоро появится на Xbox Series X|S и Game Pass". Кроме того, один из пользователей поделился скриншотом с надписью "Играй в первый день", что также может быть связано с Game Pass.

Однако это все было быстро удалено Microsoft. Таким образом, гипотез две: либо информация появилась по ошибке со стороны компании, либо она правдива, но была по ошибке раскрыта раньше времени.

Надо сказать, что во втором случае возникает вопрос, почему анонс не прозвучал на прошлой неделе во время Devoloper_Direct, где Visions of Mana сама по себе оказалась сюрпризом, но, опять же, мы не можем знать маркетинговых стратегий Microsoft или деталей предполагаемого соглашения между Square Enix и Microsoft.