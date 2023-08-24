Открытое бета-тестирование The Walking Dead: Betrayal запланировано на 25 августа

В этой игре вам достаётся роль одного из выживших в мире, где ходячие правят балом. Вам нужно сотрудничать с другими игроками, чтобы найти выход из этого кошмара. Но будьте осторожны: среди вас есть предатели, которые хотят вас уничтожить. Они могут быть кем угодно, и вы не знаете, кому доверять.

Вы должны общаться с вашей командой, чтобы планировать свои действия и делиться ресурсами. Вы можете использовать голосовой чат, текстовый чат или эмоции, чтобы выразить свои мысли и чувства. Также можно попытаться найти рации, чтобы поддерживать связь на расстоянии.

Для исследования доступен большой окружающий мир, где вы можете собирать полезные предметы, такие как оружие, еда или инструменты. Вы должны быть осторожны, чтобы не привлечь внимание ходячих, которые могут атаковать вас в любой момент. Также нужно не забывать следить за своим рюкзаком, чтобы не перегрузиться.

Если вы — предатель, то ваша задача — саботировать работу команды и всеми способами мешать им спастись. Вы можете использовать разные способы, чтобы это сделать: отравлять еду и другие предметы, надевать костюм ходячего и притворяться одним из них, шуметь и привлекать орды ходячих, прятать или уничтожать нужные вещи, ставить ловушки или даже убивать других игроков.

Если вы умерли, то не отчаивайтесь. Вы можете продолжить играть за ходячего и мстить живым. Игра позволяет вам выбрать любого ходячего на карте и управлять им или же попробовать заманить группу ходячих к выжившим.