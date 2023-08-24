Открытое бета-тестирование The Walking Dead: Betrayal запланировано на 25 августа

Skybound Entertainment сообщила, что открытая бета-версия The Walking Dead: Betrayal будет доступна на ПК с 25 по 28 августа. Betrayal — это экшен от третьего лица, требующий сотрудничества и обмана до восьми игроков. В каждом матче у группы выживших заканчиваются ресурсы, а за ними по пятам следует стадо ходячих. Игроки должны работать вместе, чтобы выполнить задачи и сбежать.
Им придется действовать быстро, поскольку пешеходы — не единственная угроза, с которой им придется столкнуться в сельской Канаде. Среди них скрываются «предатели»-инкогнито, планирующие сделать все, что в их силах, чтобы задержать ремонт и не дать никому уйти. По мере того, как доказательства их саботажа становятся очевидными, паранойя и обвинения грозят разорвать выживших на части, поскольку они отчаянно пытаются сбежать.
Заинтересованные участники могут подписаться на открытое бета-тестирование The Walking Dead: Betrayal на официальной странице Steam. The Walking Dead: Betrayal в настоящее время находится в разработке только для ПК и выйдет где-то в начале следующего года.
"поскольку пешеходы — не единственная угроза" вы через что переводите?