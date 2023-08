The Walking Dead: Betrayal стартует в раннем доступе 14 сентября ©

Skybound Entertainment сегодня объявила, что The Walking Dead: Betrayal выйдет в раннем доступе в Steam 14 сентября. The Walking Dead: Betrayal — это экшн-игра от третьего лица о сотрудничестве и обмане для восьми игроков, которая в настоящее время находится в разработке для ПК вместе с Other Ocean Interactive, командой, создавшей получившую признание критиков и пользующуюся спросом игру на выживание со скрытыми ролями Project Winter.

The Walking Dead: Betrayal также проведет бесплатные выходные в Steam, которые начнутся в 20:00 по британскому стандартному времени 14 сентября и закончатся в 20:00 по британскому стандартному времени 18 сентября.

В каждом матче у группы выживших заканчиваются ресурсы, а за ними по пятам следует стадо ходячих. Игроки должны работать вместе, чтобы выполнить задачи и сбежать. Им придется действовать быстро, поскольку пешеходы — не единственная угроза, с которой им придется столкнуться в сельской Канаде. Среди них скрываются «предатели»-инкогнито, планирующие сделать все, что в их силах, чтобы задержать ремонт и не дать никому уйти. По мере того, как доказательства их саботажа становятся очевидными, паранойя и обвинения грозят разорвать выживших на части, поскольку они отчаянно пытаются сбежать.