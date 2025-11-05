Девлог WANDERER - Магия ближе, чем кажется!

Привет, Скиталец

Мы знаем, ты скучал. Академия Каннингема снова открывает двери — и поверь, за это время здесь успело произойти немало интересного. Мы приготовили для тебя щедрую порцию приключений, интриг и, конечно, страсти.

Новые квесты и события

В игре тебя ждёт продолжение нашей сказочной истории - линии Турнира и Стальной Розы, о которых мы уже рассказывали раньше. Больше можно будет узнать в 13 основных сюжетных квестах (осторожно: тестируем ещё).

В кузнице Каннингема возникла тревожная ситуация: кузнец отправил деньги арендодателю, но письмо… бесследно исчезло. Кажется, тебе придётся разбираться, куда всё пропало и почему.

История становится всё объёмнее: старые связи проверяются на прочность, новые чувства просыпаются, а ставки растут. Мы добавили 11 побочных квестов — какие испытания ждут Скитальца?

Отношения и свидания

Да, теперь без внимания девушек далеко не уйдёшь.

Мы реализовали механику развития отношений — всё, что ты делаешь и говоришь, теперь влияет на то, как героини видят тебя.

Игнорируешь — они обидятся. Проявляешь заботу — распахивают сердце или кое-что еще…

А чтобы отношения не оставались только словами, в игру добавлено еще 6 дейт-квестов. Каждое свидание — отдельная история, где можно узнать девушек ближе, почувствовать атмосферу и, если повезёт, услышать признание, которое ты запомнишь надолго.

Анимации и магия момента

Мы добавили несколько новых анимированных сцен — они чувственные, выразительные и сделаны с любовью. Не будем раскрывать подробности, но уверены, ты почувствуешь разницу.

Что сейчас происходит

Работа кипит! Мы активно тестируем сборку, исправляем ошибки и вычищаем все шероховатости. Хочется, чтобы каждый момент — от боя до взгляда любимой героини — ощущался так, как должен.

Спасибо, что остаёшься с нами, поддерживаешь и вдохновляешь. Совсем скоро WANDERER: Broken Bed раскроется во всей красе. А пока... будь готов. Академия уже ждёт тебя за своим порогом