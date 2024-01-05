Новые трейлеры War Hospital рассказывают о том, что делает игру уникальной

С предстоящим выпуском новой игры-менеджера War Hospital, в которой игроки управляют полевым госпиталем времен Первой мировой войны, разработчики из студии Brave Lamb поделились своими объяснениями некоторых различных аспектов и особенностей игры. Посмотрите три видеоролика, сделанных студией, для любителей управленческих игр.

Разработчики из Brave Lamb решили придать War Hospital «псевдореалистичный» графический стиль. Это художественное направление, стилизованное, но в то же время верное исторической реальности, очеловечивает персонажей игры. Благодаря сознательному преувеличению пропорций персонажи становятся выразительнее. Одежда того времени имела ограниченную цветовую палитру зеленого, серого и коричневого цветов. Чуть более красочный стиль War Hospital обходит это ограничение: больший контраст действительно оживляет персонажей на экране и позволяет игроку лучше различать различные подразделения. Студия определенно избегала фотороботов персонажей.

В War Hospital выбор, стоящий перед игроком, не является черно-белым. Какое бы решение они ни приняли, оно всегда имеет свои экономические и моральные последствия. В конце приключения сумма этих вариантов открывает один из возможных финалов истории. Принятие решений означает предвидение последствий, независимо от того, измеримы ли они в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

War Hospital сочетает в себе чисто стратегический экономический подход с более человеческим аспектом. Студия Brave Lamb использовала несколько методов для гуманизации данных, которые игроку необходимо учитывать во время игры: полный профайл персонажа, включающий различную личную информацию, такую ​​как семейное положение или история болезни, или дополнительные подсказки, данные игроку во время принятия решения. Содержание этой дополнительной информации может сделать выбор более драматичным, если, например, игрок узнает, что один из его пациентов ждет ребенка или что есть молодая жена, отчаянно жаждущая возвращения мужа.

War Hospital — это уникальная однопользовательская управленческая игра, сочетающая в себе аспекты стратегий в реальном времени и игр на выживание, в которой игрокам нужно делать выбор, чтобы прогрессировать. Геймплей основан на управлении полевым госпиталем и наблюдении за лечением и реабилитацией раненых солдат во время Первой мировой войны. Вступив в роль майора Генри Уэллса, игрок возглавит британский полевой госпиталь в вымышленном городе на севере Франции.

Выпуск War Hospital запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 11 января 2024 года.