War Thunder 31.10.2012
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Авторы War Thunder подарят истребитель J26 David в пропуске "Гусар Её Величества"

Степан Игнатьев Андреевич

20 апреля 2023 года представлен главный авиационный приз грядущего боевого пропуска "Гусар Её Величества" в War Thunder. Шведский премиальный истребитель получит III ранг.

Во времена Второй мировой войны союзники активно использовали аэродромы Швеции, одной из самых массовых моделей техники стали американские P-51B-7 Mustang.

Руководство шведской армии решилось приобрести у США несколько "Мустангов" в 1945 году, техника в составе местного ВВС получила название J26.

Модификация P-51B-7 выделяется наличием двигателей Packard V-1650, оптимальная скорость составляет 700 км/ч.

Вооружение включает четыре пулемёта Akan m/45, бомбы 100-500 фунтов. Полностью отсутствуют пушки.

Самолёт получат все участники предстоящего БП, пройдя соответствующие этапы. Вчера показали ещё один приз - торпедный катер S-701.

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