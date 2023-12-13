К середине декабря в War Thunder состоится обновление "Господство в воздухе"

В War Thunder появятся новые знаменитые модели боевой техники, предоставляя игрокам широкий выбор для воздушных, наземных и морских боев. Некоторые из них включают:
Воздушная Техника
F-15 Eagle
- История и Значение: Один из самых известных истребителей конца XX века.
Участвовал в успешных воздушных боях в Ливанской войне и первой войне в Ираке.
- Актуальность: В настоящее время используется США, Японией, Израилем и Саудовской Аравией.
Проходит модернизацию, новые модели продолжают выпускаться.
Су-27 (Flanker)
- История и Значение: Создан как дополнение к МиГ-29 в СССР и встал на боевое дежурство в середине 80-х.
Участвовал в локальных конфликтах, включая войну Эфиопии и Эритреи.
- Актуальность: Вооружение 11 государств, также используется в Китае (Shenyang J-11).
Наземная Техника
M1A2 SEP V2 TUSK II
- Особенности: Новейший вариант танка "Абрамс" с дополнительным бронированием для городских боев.
Дистанционно управляемая пулеметная установка, динамическая защита ARAT II.
Т-90М
- Особенности: Самый совершенный вариант семейства Т-90 с модульной ДЗ "Реликт" и новой системой управления огнем.
Улучшенные прицелы и тепловизоры для командира и наводчика.
Морская Техника
USS Roanoke (Легкий Крейсер)
- Особенности: 12 скорострельных орудий калибра 152 мм для поражения кораблей и авиации.
Массивная внутренняя бронепалуба толщиной 88 мм обеспечивает высокую живучесть.
Новые модели добавят разнообразие и стратегические возможности для игроков, предоставляя уникальные характеристики и историческую аутентичность.
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