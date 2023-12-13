на главную
об игре
War Thunder 31.10.2012
Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.5 3 498 оценок

К середине декабря в War Thunder состоится обновление "Господство в воздухе"

KoRnEr
Новости

В War Thunder появятся новые знаменитые модели боевой техники, предоставляя игрокам широкий выбор для воздушных, наземных и морских боев. Некоторые из них включают:

Воздушная Техника

F-15 Eagle

  • История и Значение: Один из самых известных истребителей конца XX века.
    Участвовал в успешных воздушных боях в Ливанской войне и первой войне в Ираке.
  • Актуальность: В настоящее время используется США, Японией, Израилем и Саудовской Аравией.
    Проходит модернизацию, новые модели продолжают выпускаться.

Су-27 (Flanker)

  • История и Значение: Создан как дополнение к МиГ-29 в СССР и встал на боевое дежурство в середине 80-х.
    Участвовал в локальных конфликтах, включая войну Эфиопии и Эритреи.
  • Актуальность: Вооружение 11 государств, также используется в Китае (Shenyang J-11).

Наземная Техника

M1A2 SEP V2 TUSK II

  • Особенности: Новейший вариант танка "Абрамс" с дополнительным бронированием для городских боев.
    Дистанционно управляемая пулеметная установка, динамическая защита ARAT II.

Т-90М

  • Особенности: Самый совершенный вариант семейства Т-90 с модульной ДЗ "Реликт" и новой системой управления огнем.
    Улучшенные прицелы и тепловизоры для командира и наводчика.

Морская Техника

USS Roanoke (Легкий Крейсер)

  • Особенности: 12 скорострельных орудий калибра 152 мм для поражения кораблей и авиации.
    Массивная внутренняя бронепалуба толщиной 88 мм обеспечивает высокую живучесть.

Новые модели добавят разнообразие и стратегические возможности для игроков, предоставляя уникальные характеристики и историческую аутентичность.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Fyjybv 24 24

Смените заголовок: "В середине декабря фанаты донатных помоек будут особенно яростно тратить время на гринд и деньги- на его ускорители."

1