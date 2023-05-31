Разработчики War Thunder выслушали игроков, поблагодарили за интересные идеи и пообещали изменения ©

Студия Gaijin Entertainment поделилась результатами опроса пользователей War Thunder. После предыдущего, весьма спорного изменения в экономике игры, которое фактически вынудило игроков чаще использовать микроплатежи, разработчики решили больше ориентироваться на мнения и предложения приверженцев игры. Всего в опросе приняло участие 14 562 человека, за что студия сердечно поблагодарила их.

Из почти 15 000 ответов разработчики выбрали наиболее часто встречающиеся проблемы. Оказалось, что до 90% участников затрагивали вопросы экономики и прогрессивности, в частности, стоимость ремонта и способы его оплаты. Более 30% респондентов сообщили Gaijin Entertainment о своем недовольстве текущим БР (боевым рейтингом) транспортных средств, способами их назначения и дальностью поединков. 4% игроков также отметили обязательную покупку модулей, бесплатный ремонт или отсутствие модификаций у премиум-транспорта.

Что касается геймплея, то этому вопросу было посвящено около 10% ответов респондентов. Здесь доминировала тема локаций, а также ночных сражений - многие отметили необходимость улучшения столкновений в таких условиях.

"Более 90 процентов отзывов касались проблем с экономикой и прогрессом. В основном речь шла о стоимости ремонта и возможности платить за него за счет активности и результативности в боях, то есть награды за помощь в уничтожении противника, соотношение числа убийств к числу погибших, захват зон, ремонт и другая помощь членам команды и т.д. Отдельной проблемой стало время, которое требуется новым игрокам для продвижения к высшим уровням", говорится на сайте War Thunder.

Локации - особенно в наземных сражениях их размер вместе с возможностью вести огонь с одного конца из противоположного. Это очень важная тема. Мы долгое время пытались изучать наши карты, разрабатывая специальные инструменты. Мы создавали "тепловые карты" - созданные на основе анализа смертоносных выстрелов - и сравнивали их с системой "лайков" и запретов карт игроками. По мере развития игры и добавления транспортных средств на многие карты появлялись новые проблемы или старые становились слишком значительными, пишут далее разработчики.

Что в итоге изменится в экономике, прогрессии и геймплее War Thunder, станет известно 14 июня. Стоит отметить, что разработчики хотят проводить подобные опросы как минимум раз в три месяца. Будет ли это успешным? Остается надеяться, что да.

Из комментариев на Reddit видно, что игроки скептически и сдержанно относятся к информации от Gaijin. Пользователь TruckFluster, например, выражает надежду на возможное изменение подхода разработчиков к фанатам, а ThomasNorge224 заявляет, что может вернуться в War Thunder, как только станут известны подробности.

Вы должны быть осторожны, но это выглядит довольно хорошо. Gaijin указывает на проблемы, о которых мы сообщали, и предлагает некоторые решения этих проблем. Честно говоря, я почти взволнован датой 14 июня. Я хочу посмотреть, что они придумают. Я думаю, что мы привлекаем их внимание другим способом, чем раньше. Кажется, это прогресс, но, как я уже говорил, я все еще осторожен

Звучит неплохо, но это все еще Gaijin, так что я подожду и посмотрю, что произойдет на самом деле, прежде чем застрелиться. Возможно, я вернусь к этой игре

Напомним, что после вышеупомянутых изменений, внесенных в War Thunder, игра пережила так называемый ревью-бомбинг в Steam. Игроки массово ставили отрицательные оценки игре на этой платформе, пока 80 000 из них не были скрыты. Сообщество планировало организовать огромный бойкот из-за этого, который, однако, оказался неудачным. В конце концов, разработчики извинились перед сообществом за плохо воспринятые изменения в игре.