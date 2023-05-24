В Gaijin Entertainment наконец-то ответили разъяренным фанатам War Thunder ©

После нескольких дней масштабной волны негативных оценок и комментариев в сторону разработчиков военного экшена War Thunder из-за обновленной внутриигровой экономики, фанаты игры наконец-то были услышаны. В студии Gaijin Entertainment, которая занимается поддержкой проекта на всех платформах, дали свой официальный комментарий по поводу недавних событий. Разработчики извинились перед игроками и пообещали найти решение спорной экономике уже в ближайшее время.

Всю последнюю неделю мы тщательно изучали ваши отзывы и предложения. И мы согласны, что есть причины быть недовольными текущим балансом экономики в том, что касается получения и расходования Серебряных Львов, очков исследований и модификаций. Поэтому мы поставили наивысший приоритет решению этой проблемы.

— сообщили представили Gaijin Entertainment.

Авторы War Thunder в своем обращении признали, что изменение экономики игры было слишком поспешным. Более того они отметили не оперативную и правильную реакцию на первые отзывы игроков, которые уже намекали на масштаб проблемы. В свое оправдание разработчики заявили, что уже разработали план действий для исправления ситуации.

В Gaijin Entertainment обещают к 14 июня представить полную дорожную карту возможных изменений для War Thunder. Переработка коснётся экономики игры, а также может затронуть другие проблемные аспекты проекта, о которых упоминали игроки в своих отзывах.