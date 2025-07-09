War Thunder получил усовершенствованную трассировку пути и генерацию кадров

Студия Gaijin Games объявила о значительных визуальных улучшениях для War Thunder в обновлении Leviathan. Ключевое нововведение — введение Path Traced Global Illumination (PTGI), усовершенствованной технологии трассировки лучей.

Трассировка лучей уже использовалась в игре для улучшения теней, отражений и окружающего освещения. Теперь PTGI полностью заменит старую систему глобального освещения (Global Illumination), работавшую с 2018 года. Новая технология обеспечивает более точный расчет непрямого освещения, особенно заметный в тенистых локациях, таких как долины и помещения. PTGI решает проблему "утечек света", присущую старой системе, делая освещение более реалистичным и естественным, устраняя, в частности, неприятный синеватый оттенок при непрямом освещении. Кроме того, PTGI охватывает значительно больший диапазон, более точно рассчитывая отражения света на больших расстояниях.

Повышенные требования к производительности, вызванные PTGI, будут компенсированы поддержкой современных технологий масштабирования изображения: DLSS (Nvidia GeForce RTX 4000 серии и выше), FSR (AMD Radeon RX 5000 и выше) и XeSS (Intel Arc).

Для дальнейшей оптимизации производительности Gaijin Games также внедряет новые функции Opacity Micro-Maps и Shader Execution Reordering, которые, однако, требуют современных видеокарт уровня Nvidia RTX 4000 серии или аналогичных. В итоге, обновление Leviathan обещает значительный скачок в качестве графики War Thunder.