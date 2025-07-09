War Thunder получил усовершенствованную трассировку пути и генерацию кадров

Студия Gaijin Games объявила о значительных визуальных улучшениях для War Thunder в обновлении Leviathan. Ключевое нововведение — введение Path Traced Global Illumination (PTGI), усовершенствованной технологии трассировки лучей.
Трассировка лучей уже использовалась в игре для улучшения теней, отражений и окружающего освещения. Теперь PTGI полностью заменит старую систему глобального освещения (Global Illumination), работавшую с 2018 года. Новая технология обеспечивает более точный расчет непрямого освещения, особенно заметный в тенистых локациях, таких как долины и помещения. PTGI решает проблему "утечек света", присущую старой системе, делая освещение более реалистичным и естественным, устраняя, в частности, неприятный синеватый оттенок при непрямом освещении. Кроме того, PTGI охватывает значительно больший диапазон, более точно рассчитывая отражения света на больших расстояниях.
Повышенные требования к производительности, вызванные PTGI, будут компенсированы поддержкой современных технологий масштабирования изображения: DLSS (Nvidia GeForce RTX 4000 серии и выше), FSR (AMD Radeon RX 5000 и выше) и XeSS (Intel Arc).
Для дальнейшей оптимизации производительности Gaijin Games также внедряет новые функции Opacity Micro-Maps и Shader Execution Reordering, которые, однако, требуют современных видеокарт уровня Nvidia RTX 4000 серии или аналогичных. В итоге, обновление Leviathan обещает значительный скачок в качестве графики War Thunder.
Что там по инсайдам?
Молвят, что Юдинцев лично к Си летал на ковер, мол "ветка Китая слабый - НЕПРАВДА! Делай +100500 урона и броня Маолиниум, получишь кошка-жена и миска рис! УДАР!!!"
Какой же у них крутое двигло
Улыбнуло. Автор, а можно узнать, откуда ты эту чушь скопипастил.
видимо в контексте этотого
у последней нет не тензорных ядер, не лучевых ядер. Это слабый аналог Паскалей из того же времени. Просто автора снова понесло видимо когда дело касается сладкой троицы АМД Интел Нвидиа. DLSS4 требует 5000 серию но может работать частично и на 4000 серии. FSR4 требует исключительно 9000 серию.
ну про такое только ты да еще пара гиков и знает))
Только вот игра с лучами на 4070 зависает, и нафиг отключает все лучи с надписью "ошибка драйверов"
ищи проблемы в своем пк. на 4070ТС такого не вижу.
На 3070 Ти у друга тоже самое все.
будь игра сингловая, возможно да. было бы круто. но для мп. бред. все наоборот стараются как можно больше теней, частиц, растительности отключить. а тут на тебе. новые тени.. бред. ну разве что на рб где нибудь на 1.0-3.0 нубов нагибать с лучами. там вообще пофиг. скил зарешает. и даже тени не спасут противников.