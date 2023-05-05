Открытый бета-тест мобильной версии War Thunder уже стартовал

Компания Gaijin Entertainment приглашает всех желающих пользователей смартфонов под управлением Android присоединиться к открытому бета-тестированию War Thunder Mobile. Чтобы принять участие в ОБТ, игрокам необходимо перейти на официальный сайт проекта и загрузить оттуда APK-файл. Да, как вы уже догадались, тестирование недоступно для iOS, однако уже в ближайшее время War Thunder Mobile будет официально выпущен как в Google Play, так и в App Store.
Представители компании отмечают, что в мобильную версию War Thunder были перенесены те самые масштабные сражения, которыми увлекались владельцы ПК и консолей. Вы также сможете отправиться в бой на танках, самолетах и даже кораблях. Кроме того, уже в ближайших обновлениях в игре появится целое семейство танков Abrams.
Напомним, что мобильный проект был анонсирован еще в 2022 году под названием War Thunder Edge. Игра прошла через ряд тестирований, где были доработаны важные геймплейные аспекты, а также исправлены критические ошибки. В ОБТ разработчики планируют завершить “шлифовку” технической составляющей на основе фидбека игроков.
Снаряды так же пропадать будут?
Они до сих пор нормального управление на геймпаде на пк не могут сделать, какие мобилки вообще.
Игра на гейпаде то еще извращение в принципе )