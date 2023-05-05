Открытый бета-тест мобильной версии War Thunder уже стартовал ©

Компания Gaijin Entertainment приглашает всех желающих пользователей смартфонов под управлением Android присоединиться к открытому бета-тестированию War Thunder Mobile. Чтобы принять участие в ОБТ, игрокам необходимо перейти на официальный сайт проекта и загрузить оттуда APK-файл. Да, как вы уже догадались, тестирование недоступно для iOS, однако уже в ближайшее время War Thunder Mobile будет официально выпущен как в Google Play, так и в App Store.

Представители компании отмечают, что в мобильную версию War Thunder были перенесены те самые масштабные сражения, которыми увлекались владельцы ПК и консолей. Вы также сможете отправиться в бой на танках, самолетах и даже кораблях. Кроме того, уже в ближайших обновлениях в игре появится целое семейство танков Abrams.

Напомним, что мобильный проект был анонсирован еще в 2022 году под названием War Thunder Edge. Игра прошла через ряд тестирований, где были доработаны важные геймплейные аспекты, а также исправлены критические ошибки. В ОБТ разработчики планируют завершить “шлифовку” технической составляющей на основе фидбека игроков.