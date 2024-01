СТРИМ: Продолжаем проходить фанатский ремейк Warcraft 2

По многочисленным просьбам на прошлой трансляции (и по ряду других причин) продолжаем прохождение Chronicles of the Second War: Tides of Darkness. Тут даже и добавить нечего. поговорим о старых играх, пошутим шутки про слепых эльфов и постараемся не задушиться на последующих миссиях (кто был в прошлую пятницу, тот поймет)

плеер с трансляцией появится после ее начала

Так что же это такое? Chronicles of the Second War: Tides of Darkness является переосмыслением кампании Warcraft 2 созданном на основе Warcraft 3: Reforged. Авторы вложили немало усилий в то, чтобы расширить сюжет и миссии оригинальной игры 1996 года, основываясь на изданных книгах и расширенном лоре вселенной, которого просто в те времена еще не существовало. Получилось красиво и интересно.

Продолжать прохождение будет GRAF_RAGE, сегодня в гордом одиночестве. Присоединяйтесь сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!