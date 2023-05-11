Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
4.9 563 оценки

Для Warcraft III: Reforged вышел новый патч

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R_Mor
Новости

Blizzard выпустила обновление 1.36 для Warcraft III: Reforged. Согласно примечаниям к выпуску, обновление содержит множество балансных исправлений и улучшений.

Если говорить немного подробнее, то в этом обновлении урон от жертвоприношения снижен с 7/12/18 до 6/11/17. Оно также уменьшает количество Зелья большей маны с 250 до 200. А внутриигровой и глобальный чат теперь можно включать и выключать в настройках.

В патче также исправлен ряд ошибок и сбоев. Также исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли создавать пользовательские карты 512×512.

Полные примечания к патчу доступны здесь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
DarkTenshi666
то в этом обновлении урон от жертвоприношения снижен с 7/12/18 до 6/11/17

им настолько принципиально было снизить урон всего лишь на 1 единицу? WTF!? бесполезное изменение в патче

facepalm

0
Well-offZin

Математик из тебя никакой, урон снизили на 15%, причем тут единицы в описании?!

1
DarkTenshi666 Well-offZin

ты пьяный или да? урон снизили на одну единицу, с 7 до 6, с 12 до 11, с 18 до 17, везде по минус ОДИН, или со зрением проблемы?

1