Для Warcraft III: Reforged вышел новый патч

Blizzard выпустила обновление 1.36 для Warcraft III: Reforged. Согласно примечаниям к выпуску, обновление содержит множество балансных исправлений и улучшений.
Если говорить немного подробнее, то в этом обновлении урон от жертвоприношения снижен с 7/12/18 до 6/11/17. Оно также уменьшает количество Зелья большей маны с 250 до 200. А внутриигровой и глобальный чат теперь можно включать и выключать в настройках.
В патче также исправлен ряд ошибок и сбоев. Также исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли создавать пользовательские карты 512×512.
Полные примечания к патчу доступны здесь.
им настолько принципиально было снизить урон всего лишь на 1 единицу? WTF!? бесполезное изменение в патче
facepalm
Математик из тебя никакой, урон снизили на 15%, причем тут единицы в описании?!
ты пьяный или да? урон снизили на одну единицу, с 7 до 6, с 12 до 11, с 18 до 17, везде по минус ОДИН, или со зрением проблемы?