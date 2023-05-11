Для Warcraft III: Reforged вышел новый патч ©

Blizzard выпустила обновление 1.36 для Warcraft III: Reforged. Согласно примечаниям к выпуску, обновление содержит множество балансных исправлений и улучшений.

Если говорить немного подробнее, то в этом обновлении урон от жертвоприношения снижен с 7/12/18 до 6/11/17. Оно также уменьшает количество Зелья большей маны с 250 до 200. А внутриигровой и глобальный чат теперь можно включать и выключать в настройках.

В патче также исправлен ряд ошибок и сбоев. Также исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли создавать пользовательские карты 512×512.

Полные примечания к патчу доступны здесь.