Фанаты WarCraft 3 смастерили диораму базы Нежити ©

Группа энтузиастов опубликовали очередной ролик на своем YouTube канале, где показали новую диораму из WarCraft 3. На этот раз умельцы представили расу Нежити.

По словам авторов вся диорама была выполнена вручную, а всего на работу ушло около 3 месяцев, из которых 4 недели авторы создавали и печатали модели. Для закрепления мелких деталей был использован термоклей. Сама диорама была выполнена из бумаги, пластика и прочих элементов моделирования.

Несколько месяцев назад авторы опубликовали диараму для Альянса, а в будущем планируют нарисовать диорамы для оставшихся двух рас: Ночных Эльфов и Орков.

Какая раса станет следующей будет зависеть от просьб в комментариях под их роликом.