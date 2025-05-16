В Warface стартовала коллаборация с "Русами против ящеров"

В шутер добавили брелок «Славянский зажим», камуфляжи «Байкальская водица» и «Сила Перуна», а также многое другое.

Astrum Entertainment объявила о старте необычной коллаборации в тактическом шутере Warface. В игру добавлены эксклюзивные предметы, вдохновленные юмористическим слэшером «Русы против ящеров» от студии theBratans, который успел стать настоящим игровым мемом.

Во внутриигровом магазине Warface и в качестве наград за выполнение специальных контрактов появились тематические предметы. Игроки смогут украсить свое оружие брелоком «Славянский зажим», придать «Коктейлю Молотова» вид «Байкальской водицы», а дымовую гранату окутать камуфляжем «Сила Перуна». Также предусмотрено особое достижение под названием «Душить змея».

Тематические предметы из коллаборации «Русы против ящеров» будут доступны в Warface на платформе VK Play в течение месяца, с 14 мая по 14 июня 2025 года.