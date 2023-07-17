VK Play Cloud стал временно бесплатным для игры в Warface

С 17 по 23 июля Warface будет бесплатной в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud. Он позволяет играть на максимальных настройках на любом PC — шутер запускается на удаленном компьютере с мощным железом. Доступ к VK Play Cloud можно получить не только на Windows, но и на Mac, а также телевизорах или телефонах на Android.
Во время акции можно запускать Warface в облаке даже без покупки подписки или игровых часов. Чтобы активировать специальный тариф и получить бесплатный доступ к сервису VK Play Cloud на неделю, нужно перейти по специальной ссылке с 17 по 23 июля 2023 года. Или в эти же даты активировать промокод WARFACE2023 в личном кабинете.
В рамках акции можно бесплатно запустить на VK Play Cloud только Warface, запуск других игр будет недоступен. Принять участие в акции могут только те пользователи, у кого нет активного тарифа на VK Play Cloud.
а ну норм, надо будет глянуть что там за сюжетные миссии и пару пвп новых карт) часть доулучшали видел до 2037:D давно не заходил) А так то у меня было наиграно в свое время как только игра вышла под 10 000 часов)