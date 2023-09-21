Warface переносит русскоязычные сервера из Steam и Epic Games в VK Play

Студия Astrum Entertainment сообщила о том, что прекращает поддержку русскоязычной версии шутера Warface в Steam и Epic Games. Вместо этого пользователей просят перейти в VK Play.
На первом этапе перехода студия отключила страницу проекта и возможность оплаты в зарубежных магазинах. Теперь ожидается отключение серверов. Пользователи могут перенести прогресс, достижения, покупки и внутриигровые ценности. В ближайшее время Warface перестанет работать в Steam и Epic Games у игроков из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Для переноса необходимо предварительно создать аккаунт в VK Play или войти в уже имеющийся, но важно, чтобы на аккаунте не было созданных персонажей Warface. Сам перенос осуществляется на специальной странице. После этого игру можно будет запускать через лаунчер VK Play.
Сообщается, что при переносе может произойти сброс настроек, поэтому их придётся восстановить. Также из Steam и Epic Games не переносятся друзья.
Вообще пофиг...
Здорово когда сами разработчики занимаются чисткой площадки от мусорки
Игру убили читеры...и пофигизм администрации к мнению игроков.
Отлично. Давно пора хоронить эту доилку.
Гуаноплей купил золотую жилу, хотя эти граждане никогда ничего не покупают, только отбирают, а потом когда прикасаются к этому, всё превращается в навоз.