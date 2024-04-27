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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 524 оценки

Анонсировано обновление "Нефритовые тени" для Warframe

VovanVV1982
Новости

Анонсировано обновление «Нефритовые тени» которое выйдет в июне.

"Сталкер получит, что ему причитается в нашем следующем обновлении

Возможно, вы знаете Сталкера как призрачного убийцу, союзника Владеющих Разумом, который охотится на Тэнно во время их миссий по всей Изначальной системе. Однако до этого он был младшим охранником, верно служившим Орокин…

Наше следующее обновление, «Нефритовые тени», даёт вам полный контроль над Сталкером в качестве нового главного героя во время драматического кинематографического квеста, погрузив вас непосредственно в трагическую предысторию, которую нужно пережить, чтобы поверить. По пути вы познакомитесь с 57-м варфреймом, Джейд, и откроете для себя её удивительные способности и связь с наследием Тэнно.

Также в обновление входит новый игровой режим «Вознесение», свежие улучшения и тайны, кастомизации на тему «Сталкера» и долгожданный роскошный скин для Укротительницы волн — Ярели."

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Oscilograf

А чо не "нефритовые жезлы"?

-1
Lorenzo Lamas

у меня есть такой жезл !)

-1
Oscilograf Lorenzo Lamas

тока давай без фоток :)

2
xxREMAGxxIxxGAMERxx Lorenzo Lamas

пора тебе в КВД обратиться

0
Megido

может потому что разработчики не такие же недалекие как ты и не будут давать такое тупое название?!

-1
Oscilograf Megido

а у тебя с этим какие-то негативные ассоциации? Или тебе еще больно говорить об этом?

0
hpi

Когда-то очень давно играл. Дичь полная. Даже сложно поверить шо это вышло из дарксектора.

-4
Megido

господи чел ты если не знаешь, то не говори. только себя закапываешь таким комментами. из дарк сектора у него вышло.

4