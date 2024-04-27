Анонсировано обновление "Нефритовые тени" для Warframe

Анонсировано обновление «Нефритовые тени» которое выйдет в июне.
"Сталкер получит, что ему причитается в нашем следующем обновлении
Возможно, вы знаете Сталкера как призрачного убийцу, союзника Владеющих Разумом, который охотится на Тэнно во время их миссий по всей Изначальной системе. Однако до этого он был младшим охранником, верно служившим Орокин…
Наше следующее обновление, «Нефритовые тени», даёт вам полный контроль над Сталкером в качестве нового главного героя во время драматического кинематографического квеста, погрузив вас непосредственно в трагическую предысторию, которую нужно пережить, чтобы поверить. По пути вы познакомитесь с 57-м варфреймом, Джейд, и откроете для себя её удивительные способности и связь с наследием Тэнно.
Также в обновление входит новый игровой режим «Вознесение», свежие улучшения и тайны, кастомизации на тему «Сталкера» и долгожданный роскошный скин для Укротительницы волн — Ярели."
А чо не "нефритовые жезлы"?
у меня есть такой жезл !)
тока давай без фоток :)
пора тебе в КВД обратиться
может потому что разработчики не такие же недалекие как ты и не будут давать такое тупое название?!
а у тебя с этим какие-то негативные ассоциации? Или тебе еще больно говорить об этом?
Когда-то очень давно играл. Дичь полная. Даже сложно поверить шо это вышло из дарксектора.
господи чел ты если не знаешь, то не говори. только себя закапываешь таким комментами. из дарк сектора у него вышло.