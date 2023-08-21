Энтузиасты показали, как бы выглядела 16-битная версия Warframe для SNES ©

YouTube-канал «64 Bits» поделился потрясающим видео, демонстрирующим, как выглядела бы 16-битная версия Warframe на SNES. Это видео вызовет улыбку у всех, особенно у тех, кто вырос на Super Nintendo.

64 Bits воссоздали множество сцен/областей из Warframe, а также попытались сымитировать возможности SNES Mode 7. Серьезно, это именно то, во что вы бы играли на консоли Nintendo, если бы Warframe каким-то чудесным образом был портирован на нее.

Обратите внимание, что это концептуальное видео и не более того. Другими словами, нет никакого прототипа или демоверсии. Тем не менее, эта 16-битная демейка Warframe для SNES выглядит прекрасно и, безусловно, заслуживает внимания.