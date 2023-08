Разработчик Warframe поделился планами на ближайшее будущее ©

Digital Extremes провела эксклюзивное для прессы мероприятие TennoCon 2023, где были представлены Warframe и Soulframe.



В этом году Warframe исполняется десять лет. Пользователи получат ограниченное количество коллекций Heirloom Collections: уникальные скины для Frost и Mag, разработанные оригинальным арт-директором Майклом Бреннаном (он же Mynki), и совершенно новый класс косметической кастомизации - Signa, предназначенный для шлемов.

Но самое главное - это дорожная карта будущих обновлений. Первым в октябре выйдет Abyss of Dagath, в котором появится 54-й варфрейм, новое оружие, сезонный контент на тему Хэллоуина, а также несколько улучшений, включая переработку компаньона, которая устранит перманентную смерть.



Крупное обновление получило название Whispers in the Walls. Планируется, что оно выйдет в зимний сезон и положит начало новому эпическому повествованию в игре, в котором будет представлена кинематографическая сюжетная линия, отвечающая на вопросы, возникающие у игроков с самого начала.



Обновление добавит в игру хаб-расширение Некралиск, где игроки, по сути, найдут заброшенные лаборатории Энтрати с новыми режимами игры, новыми врагами и новыми фракциями. Разработчики подтвердили наличие нового Синдиката, новых боев с боссами и новых торговцев. Они сравнили обновление с Angels of the Zariman, хотя тон игры будет совсем другим.



Одной из основных сил, с которыми придется столкнуться, являются некрамехи, которые получат новых юнитов, как дальнего, так и ближнего боя. Digital Extremes выбрала эту фракцию, потому что использовать здесь Гринера или Корпуса не имело смысла. Кроме того, они представляют собой некий гибрид между этими двумя фракциями, имея доступ как к энергетическим способностям, таким как ЭМИ, так и к оружию. Во всяком случае, бои с некрамехами станут более доступными, однако новых некрамехов игроки не получат.

В демонстрационном ролике было показано и новое вторичное оружие: "Гримуар" - книга, передающая энергию Пустоты и обладающая альтернативным огнем. Это оружие можно будет модифицировать, как и другие виды оружия. Разработчики даже добавили взаимодействие с окружением: можно будет стрелять склянками, нанося урон ближайшим противникам.



В обновлении Whispers in the Walls также появится новое освещение на основе Global Illumination.

В конце этого года пользователи Warframe могут также ожидать появления долгожданной функции: кросс-сохранения. Точного времени появления пока нет, но оно наконец-то наступит.

Но это не значит, что 2024 год выглядит менее интересным благодаря подтверждению того, что Warframe Mobile уже на подходе. Digital Extremes намерена предложить тот же опыт, что и на ПК и консолях. Пользователи iOS уже могут зарегистрироваться здесь.

Кроме того, Digital Extremes планирует в следующем году выпустить крупное обновление под названием Warframe: 1999. Оно перенесет игроков в самое начало игры, сделает акцент на классическом hack-and-slash, позволит узнать, кто такой Артур в оригинальном костюме Экскалибур, а также похвастается лицензионной композицией от Nine Inch Nails.