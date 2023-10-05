Состоялся релиз пошаговой стратегии Wargroove 2

Продолжение Wargroove.

Вас ждут совершенно новые приключения, странные знакомства, неизвестные враги и жуткие планы возмездия. Ведите в бой новых командиров и используйте их грув-способности, чтобы переломить ход боя в свою пользу. В игре доступен редактор карт и впечатляющий набор инструментов, которые позволят создавать свои игровые карты, видеоролики и целые кампании. Это открывает безграничные возможности для творческого процесса и помогает создавать уникальные игровые миры.

В игре есть три разных кампании, которые объединены общим сюжетом. В этих кампаниях вам предстоит восстановить королевство. Для этого вы должны использовать смелые решения, грамотное распределение ресурсов и тактическое мышление.