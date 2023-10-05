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Wargroove 2 05.10.2023
6.2 10 оценок

Состоялся релиз пошаговой стратегии Wargroove 2

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butcher69
Новости

Компании Chucklefish и Robotality объявили о выходе долгожданного сиквела пошаговой стратегии Wargroove 2. Приготовьтесь к бою, ведь Wargroove 2 уже вышла на PC и Nintendo Switch.

Wargroove 2 опирается на очаровательный пиксельный арт и сложные пошаговые бои оригинальной игры: в ней появились новые командиры, новые режимы игры и три новые переплетающиеся кампании. В Wargroove 2 игроки смогут использовать новую систему Supercharged Groove, чтобы переломить ход боя в свою пользу, и испытать свои тактические способности в совершенно новом режиме roguelike "Завоевание".

Сразитесь лицом к лицу с совершенно новой игровой фракцией, известной как Республика Фаахри. Эти любопытные мыши, прибывшие в Ауранию в составе научной экспедиции, не обладают достаточным военным опытом, но с лихвой компенсируют его своими таинственными кристаллическими технологиями и непревзойденным интеллектом.

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