Состоялся релиз пошаговой стратегии Wargroove 2

Компании Chucklefish и Robotality объявили о выходе долгожданного сиквела пошаговой стратегии Wargroove 2. Приготовьтесь к бою, ведь Wargroove 2 уже вышла на PC и Nintendo Switch.
Wargroove 2 опирается на очаровательный пиксельный арт и сложные пошаговые бои оригинальной игры: в ней появились новые командиры, новые режимы игры и три новые переплетающиеся кампании. В Wargroove 2 игроки смогут использовать новую систему Supercharged Groove, чтобы переломить ход боя в свою пользу, и испытать свои тактические способности в совершенно новом режиме roguelike "Завоевание".
Сразитесь лицом к лицу с совершенно новой игровой фракцией, известной как Республика Фаахри. Эти любопытные мыши, прибывшие в Ауранию в составе научной экспедиции, не обладают достаточным военным опытом, но с лихвой компенсируют его своими таинственными кристаллическими технологиями и непревзойденным интеллектом.