Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022
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Новый ролик Warhammer 40000 Darktide посвятили новшествам последнего обновления

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butcher69
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Для Warhammer 40,000: Darktide вышло свежее обновление, в котором игрокам предстоит выполнить несколько новых испытаний для каждого из классов. Например, необходимо издали убить 350 врагов в уязвимые места, либо пополнить боезапас своих союзников.

Эти дополнения разработаны таким образом, чтобы не нарушать игровой процесс; вместо этого они направлены на усиление ролей классов. Выполнив эти задания, игроки получат косметические награды, которые можно будет экипировать и демонстрировать союзникам.

В новом ролике разработчики Fatshark продемонстрировали основные моменты патча, а с полным списком изменений можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлеры Обновления
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