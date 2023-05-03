Новый ролик Warhammer 40000 Darktide посвятили новшествам последнего обновления ©

Для Warhammer 40,000: Darktide вышло свежее обновление, в котором игрокам предстоит выполнить несколько новых испытаний для каждого из классов. Например, необходимо издали убить 350 врагов в уязвимые места, либо пополнить боезапас своих союзников.

Эти дополнения разработаны таким образом, чтобы не нарушать игровой процесс; вместо этого они направлены на усиление ролей классов. Выполнив эти задания, игроки получат косметические награды, которые можно будет экипировать и демонстрировать союзникам.

В новом ролике разработчики Fatshark продемонстрировали основные моменты патча, а с полным списком изменений можно ознакомиться по этой ссылке.