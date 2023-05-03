Для Warhammer 40,000: Dawn of War 2 вышел мод Eternal ©

В 2009 году появилась вторая часть популярной серии стратегий в реальном времени из вселенной Warhammer 40К. Шедевр компании Relic Entertainment, Warhammer 40,000: Dawn of War II, в мгновение ока завоевал сердца геймеров и, несмотря на прошедшие годы, до сих пор пользуется популярностью. Отчасти, это связано с различными модификациями, одна из которых - Eternal, впечатляющий проект пользователя iToster.



Недавно создатель объявил, что бета-версия расширения, которое находится в разработке уже два года, готова и ждет игроков. Проект все еще находится в разработке, поэтому текущий список контента не является выдающимся, хотя уже производит хорошее впечатление. Ниже приведены некоторые из новых элементов Dawn of War II, которые уже появились в моде:

играбельные Космический десант, Имперская Гвардия и Эльдар с полными характеристиками;

пять новых карт;

улучшенный боевой ИИ, который должен быть более агрессивным и правильно использовать новые аспекты модификации, такие как строительство баз и исследования;

восемь "Eternalized" ванильных карт для двух игроков, состоящих из дополнительных точек и зачищенных стартовых зон.

Со временем расширение получит дополнительные возможности. К ним относятся: