Для Warhammer 40,000: Dawn of War 2 вышел мод Eternal

В 2009 году появилась вторая часть популярной серии стратегий в реальном времени из вселенной Warhammer 40К. Шедевр компании Relic Entertainment, Warhammer 40,000: Dawn of War II, в мгновение ока завоевал сердца геймеров и, несмотря на прошедшие годы, до сих пор пользуется популярностью. Отчасти, это связано с различными модификациями, одна из которых - Eternal, впечатляющий проект пользователя iToster.
Недавно создатель объявил, что бета-версия расширения, которое находится в разработке уже два года, готова и ждет игроков. Проект все еще находится в разработке, поэтому текущий список контента не является выдающимся, хотя уже производит хорошее впечатление. Ниже приведены некоторые из новых элементов Dawn of War II, которые уже появились в моде:
- играбельные Космический десант, Имперская Гвардия и Эльдар с полными характеристиками;
- пять новых карт;
- улучшенный боевой ИИ, который должен быть более агрессивным и правильно использовать новые аспекты модификации, такие как строительство баз и исследования;
- восемь "Eternalized" ванильных карт для двух игроков, состоящих из дополнительных точек и зачищенных стартовых зон.
Со временем расширение получит дополнительные возможности. К ним относятся:
- возможность расширения основной базы;
- деревья технологических улучшений для развития юнитов на поле боя;
- улучшенные характеристики юнитов;
- совершенно новый саундтрек, написанный создателем мода;
- значительно переработанный пользовательский интерфейс.
Ох помню как приятель запускал её у себя на двух-чиповой видеокарте AMD Radeon. На тот момент очень требовательная была игра к железу.