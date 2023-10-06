В Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr появится оффлайн режим ©

Разработчик Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr компания Neocore Games обратилась к Steam, чтобы рассказать о будущем игры.

В своем сообщении на странице игры в Steam, опубликованном сегодня, компания Neocore прокомментировала слухи о том, что недавнее издание Definitive Edition и крупные распродажи Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr означают, что игра скоро будет убрана из магазинов.

По словам Neocore, это "абсолютно и однозначно не так".

По словам студии, она считает, что "сохраняет свою работу для будущих игроков", а это значит, что Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr "не будет исключена из списка и не станет непригодной для использования". Это относится и к DLC-наборам игры.

По словам Neocore, Martyr задумывалась как онлайновая игра, но для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с игрой, в ближайшем будущем будет выпущен офлайновый режим.

Вместе с этой новостью Neocore также сообщает о "дополнительном сюрпризе", что должно дать вам повод для ожидания, если вы являетесь поклонником Martyr.

Эти слухи появились несколько дней назад, когда компания Neocore объявила о выпуске нового Definitive Edition, которое заменит собой издание Complete Collection.

Это, а также снижение цены на 90% как на базовую игру, так и на Definitive Edition, заставило многих предположить, что игра может быть в скором времени изъята из продажи или переведена в автономный режим.

Если вы еще не в курсе, Warhammer 40k: Inquisitor - Martyr - это экшен-RPG игра, действие которой разворачивается в мрачной тьме вселенной Warhammer 40k.