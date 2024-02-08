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Warhammer: Vermintide 2 08.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Фэнтези, Кооператив
7.8 298 оценок

В Warhammer: Vermintide 2 стартовало закрытое альфа-тестирование режима Versus

monk70
Новости

Сегодня Fatshark запустила первое закрытое альфа-тестирование нового режима игры Warhammer: Vermintide 2 под названием Versus, которое дает игрокам первый шанс сыграть в новом игровом режиме PvP+E (игрок против игрока плюс враг).

Versus — это асимметричный игровой режим PvP+E 4 на 4, в котором пятерка Уберсрейка сражается с искусственными врагами и до 4 специальных скавенов, управляемых игроками. Команды меняются сторонами, соревнуясь за очки в нескольких разделах и раундах.

«Игровой режим Versus определенно распознается игроками, знакомыми с этим жанром», — сказал Йоаким Сеттерберг, директор по дизайну Vermintide 2. «Мы хотим почтить память нашего предшественника в этой области, добавив к нему свой собственный уникальный стиль, ориентированный на рукопашный бой, по которому большинство наших игроков знают нас».

Закрытое альфа-тестирование пройдет в Steam с 8 по 11 февраля для более чем 10 000 игроков, которые подписались, чтобы получить шанс сыграть во время периода регистрации тестеров.

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