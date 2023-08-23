Warhaven получила дату выхода в раннем доступе на gamescom ©

Nexon объявила, что Warhaven, предстоящий фэнтезийный боевик 12 на 12, выйдет в раннем доступе Steam 21 сентября 2023 года с новым трейлером, показанным во время трансляции Gamescom Opening Night Live.

На Gamescom Opening Night Live был представлен новый кинематографический трейлер с участием Блэйда, одного из персонажей, с которыми игроки могут сражаться в Warhaven, раскрывающий более глубокую историю мотивации Блэйда присоединиться к битве. Блэйд — солдат, который не позволит смерти помешать ему отомстить тирану, убившему его родителей. Вооруженный массивным мечом, от которого он получил свое имя, Блэйд — яростный боец на поле битвы, рискующий идти туда, куда другие боятся ступить.

Warhaven — это бесплатная средневековая фэнтезийная PvP-драка, в которой две команды по 12 игроков в каждой участвуют в эпических битвах, основанных на конкретных целях. Война между Альянсом и Мара доминирует в мире Герат. Воины, вооруженные мечами, копьями, булавами и другим холодным оружием, надевают доспехи, чтобы победить своих соперников и получить контроль над ключевыми тактическими выгодными точками. Успешные бойцы могут стать могущественными бессмертными, чьи невероятные силы могут переломить ход битвы. Приготовьтесь к кровавой бойне в масштабных отрядных боях, которые проверят ваши навыки и умение работать в команде.

Для тех, кто участвовал в предыдущих бета-тестированиях, команда Warhaven подготовила некоторые новости об изменениях, которые появятся в сборке раннего доступа в следующем месяце. Самым большим изменением является сокращение размера группы с 4 до 3, в результате чего бой ведется 12 на 12 вместо исходных 16 на 16. Также количество воплощений бессмертных будет сокращено до одного раза за бой, чтобы уравнять бои. Наконец, игровые режимы «Натиск» и «Гонка вооружений» вернутся с более четкими условиями победы, чтобы добавить больше разнообразия в игровой процесс.