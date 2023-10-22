Экшен-рогалик Warm Snow стал доступен на консолях

Microids и Bilibili Games сообщили, что roguelite-игра Warm Snow стала доступна в цифровом виде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и Windows Store.
В консольных версиях игроки получат дополнительный контент «Nightmare Ashes». Это расширение принесет множество новых функций, в том числе новые способности, еще более мощное оружие и совершенно новое дерево навыков для еще большей настройки Би-Ан, подходящей для любого стиля игры. Кроме того, будут представлены новые предметы, которые помогут игрокам столкнуться с миром кошмаров.
В 27 году эпохи Луну странный «Теплый снег» погружает мир в хаос, превращая людей в вышедших из-под контроля монстров. Играйте за Би-Ан, таинственного странствующего воина, и отправляйтесь в эпическое путешествие, чтобы восстановить баланс в мире. Освободите 5 домов, которые когда-то защищали мир от порчи, и разгадайте тайну теплого снега. Выбирайте экипировку в соответствии со своим стилем боя и окунитесь в самое сердце эпических сражений.
трешокал ужос