Экшен-рогалик Warm Snow стал доступен на консолях

Погрузитесь в тёмный и мрачный мир, где над всем витает угроза «Тёплого снега» — страшного явления, которое может уничтожить всё живое. Вы — воин Би-ан, один из немногих, кто решился бросить вызов Пяти великим кланам, которые держат мир в своих железных когтях. Ваша цель — спасти мир, пока не стало слишком поздно.

В этом экшен-рогалике вы будете сражаться с разными врагами, исследовать различные локации и собирать необходимые предметы. Каждая игра будет уникальной, благодаря случайно генерируемым элементам и реликвиям, которые влияют на ваш стиль игры. Вы можете выбрать из шести сект, каждая из которых имеет свои особенности и навыки. По мере прохождения вы будете улучшать свои способности с помощью очков талантов, которые вы можете распределить по своему желанию.

Вам предстоит раскрыть тайну «Тёплого снега» и Пяти великих кланов, собирая «Фрагменты памяти», которые расскажут вам историю этого мира. Вы готовы столкнуться с правдой и принять свою судьбу?