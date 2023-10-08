Представлен сюжетный анимационный трейлер экшен-рогалика Warm Snow

Издатели Microids и Bilibili, а также разработчик BadMudStudio выпустили первый сюжетный трейлер недавно анонсированного для консолей релиза roguelike-экшена Warm Snow.
Warm Snow доступна для ПК в Steam и выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Microsoft Store 20 октября.
Warm Snow — это экшн-игра в стиле рогалик, действие которой разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, где господствует жуткий «Теплый снег». Вы будете играть за воина Би Ан в крестовом походе против пяти великих кланов, чтобы спасти мир, балансирующий на грани разрушения.
В 27 году эпохи Луну странный теплый снег отказывается таять и погружает мир в хаос, превращая людей в неуправляемых монстров. Вы играете за Би Ан, таинственного воина, странствующего в этой восточной темной фэнтезийной вселенной, ваша миссия — противостоять пяти домам, которые раньше защищали мир, избавляя их от порчи, и, наконец, победить Белый Лотос. Адаптируйте свое снаряжение под свой стиль боя и участвуйте в сложных битвах с жестокими врагами, чтобы разгадать загадку теплого снега и избавить мир от этой чумы.