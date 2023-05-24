Для Wartales вышло обновление, которое помимо исправления ошибок, должно значительно улучшить производительность ©

Shiro Games выпустили только что первое обновление после выхода из раннего доступа ролевой игры Wartales.

Патч 1.0.25844 приносит множество исправлений ошибок в бою, кооперативе, квестах и многом другом, но самое главное, оно должно решить проблемы с производительностью, в особенности, с заиканиями. Как пишут авторы, они "усердно работали над оптимизацией игры", и данное обновление должно "резко сократить" заикания, в основном те, которые происходят во время финишеров или мини-игр. Полные примечания к патчу доступны здесь.