Вышло обновление 4.6 для стратегии в реальном времени Warzone 2100

Для классической стратегии в реальном времени с открытым исходным кодом Warzone 2100 вышло крупное обновление 4.6. Проект, поддерживаемый сообществом, получил ряд графических улучшений, исправлений и новых функций.

Одним из ключевых визуальных изменений стали значительно переработанные эффекты воды высокого качества. Также была улучшена инициализация графики, благодаря чему игра теперь по умолчанию чаще использует Vulkan, если это возможно. Меню настроек было полностью переработано и реорганизовано для большего удобства как в главном меню, так и во время игры.

Обновление принесло улучшения производительности, затронувшие загрузку, поиск пути, выбор целей и сетевой код, особенно в ситуациях с большим количеством объектов на карте. Разработчики исправили множество ошибок, в том числе связанных с поведением юнитов, которые теперь лучше выходят из циклов бесконечного движения и корректнее отступают. Были устранены проблемы с выбором целей за препятствиями и невозможностью строительства, если юнит находится в центре тайла.

Среди других нововведений — улучшенные всплывающие подсказки для исследований, которые теперь отображают категории и время, а также новый режим курсора Automatic для прокрутки по краю экрана. Внесены изменения в игровой баланс, например, область ремонта была увеличена. Для пользователей Windows был представлен новый установщик с расширенными возможностями, включая поддержку портативной установки. Кроме того, обновление включает различные исправления для одиночных кампаний и многопользовательского режима.