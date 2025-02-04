Watch Dogs теперь имеет достижения в Steam благодаря новому обновлению

Watch Dogs получила неожиданное обновление в Steam, наконец-то добавив достижения в одиннадцатилетнюю игру. Watch Dogs изначально была выпущена для PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и ПК еще в 2014 году, но первая часть в серии приключенческих боевиков с открытым миром от Ubisoft была без достижений в Steam более десятилетия. К счастью, игра получила неожиданное обновление на платформе, которое наконец-то добавляет функцию, о которой просили фанаты.

С момента анонса Ubisoft неустанно работала над тем, чтобы добавить достижения Steam в различные игры, такие как Far Cry 5, Far Cry 6, Assassin's Creed 4: Black Flag и многие другие.

Согласно официальной странице Steam для Watch Dogs, теперь в игре есть 49 достижений для игроков. Эти достижения варьируются от побега от полицейского сканирования 5-го уровня до завершения различных сюжетных актов. Обновление знаменует собой первую часть в серии Watch Dogs, которая получит достижения Steam, а Watch Dogs 2 и Watch Dogs Legion пока еще не получили такого же отношения. Однако в других играх Ubisoft, таких как франшизы Far Cry и Assassin's Creed, достижения Steam постепенно добавлялись в старые игры, что означает, что есть большая вероятность, что Watch Dogs 2 и Legion получат эту функцию в ближайшие недели.