Watch Dogs теперь имеет достижения в Steam благодаря новому обновлению

Watch Dogs получила неожиданное обновление в Steam, наконец-то добавив достижения в одиннадцатилетнюю игру. Watch Dogs изначально была выпущена для PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и ПК еще в 2014 году, но первая часть в серии приключенческих боевиков с открытым миром от Ubisoft была без достижений в Steam более десятилетия. К счастью, игра получила неожиданное обновление на платформе, которое наконец-то добавляет функцию, о которой просили фанаты.
С момента анонса Ubisoft неустанно работала над тем, чтобы добавить достижения Steam в различные игры, такие как Far Cry 5, Far Cry 6, Assassin's Creed 4: Black Flag и многие другие.
Согласно официальной странице Steam для Watch Dogs, теперь в игре есть 49 достижений для игроков. Эти достижения варьируются от побега от полицейского сканирования 5-го уровня до завершения различных сюжетных актов. Обновление знаменует собой первую часть в серии Watch Dogs, которая получит достижения Steam, а Watch Dogs 2 и Watch Dogs Legion пока еще не получили такого же отношения. Однако в других играх Ubisoft, таких как франшизы Far Cry и Assassin's Creed, достижения Steam постепенно добавлялись в старые игры, что означает, что есть большая вероятность, что Watch Dogs 2 и Legion получат эту функцию в ближайшие недели.
Главное вовремя, 10 с "копейками" лет спустя с момента выпуска.
Недооценёная игруля. // Роман Климов
Согласен. С удовольствием была пройдена на релизе.
На ПК очень сильно лагает и тормозит // Олег Суровцев
Хм, у меня не было проблем таких. // Роман Климов
Комп обнови. На ультра не лагает совсем // Сергей Воронин
У меня когда 1070ti была, отлично работала // Саша Семенов
Видимо остальные проблемы в Убисофт уже решены, раз они развлекают себя тем, что в древние игры достижения пилят.
Да, весь калософт всё бросил и занимается интеграцией достижений в стим
Игры не древние а добовляют их потому что все эти годы это были условно steam версии пустышки посути как пиратки. Они решили что так можно привлечь внимания к играм. Кто-то не покупал потому что ачивок небыло кто-то хотел платину выбить иммено в стиме. Игры они свои не обновляли после редизайна библиотеки steam,там до сих нету обложек у многих игр всë это не в пользу Ubisoft поэтому они пытаемся сделать вид что им невсëравно перед релизом Теней этих скандальных
Этим 1-2 человека из всего коллектива в 10к+ человек занимаются. Там делов-то - связать сервисы Steam и Ubi Connect, протестировав это дело перед публикацией.
Пофиксили ускорение мышки ? // Александр Дельтазавр
исключительно достяги< как это было недавно с серией Far Cry
Когда в Far Cry New Dawn и Blood Dragon добавят?
ждём обновление с новым издателем и разрабом
Самая лучшая часть. Вторая так себе. Третья, приемлемо // Саша Семенов
Эйден был более хладнокровным по отношению к преступникам, многим это нравилось, можно было бы и дальше развивать персонажа.
Вообще больше похоже что Убисовт собирается закрываться ну или закрыть свой Убисовт Конект
Вряд ли а магазин донатный куда они денут в стиме его помоями закидают задизят пополной и подписка их куда денется по стопам EA если только пойдут
Больше похоже на попытку набить себе очков рейтинга среди игроков, что мол они слышат аудиторию.
Сама игра у меня установлена, обновления стоят только при запуске, и обновления игры небыло уже давно вроде бы, и не запускал я давно.
Зачем держать установленным то, что ты не запускаешь?
Я запускаю, но не часто) она стоит на HDD с черепичным методом записи(SMR) у этих дисков есть недостаток, если часто записываешь и стираешь файлы, игры, особенно тяжёлые, то это приводит к выходу из строя диска, у меня уже полетел один такой, через 3 года, я устанавливал и удалял, или скачивал на него фильмы или установщики игр с торрента и удалял после установки, фильмы тоже удалял, игры ставил, прошёл или не понравилась удалил, с стим тоже ставил, удалял, и диск защёлкал головками, хорошо что брал в DNS и была гарантия, месяц не дослужил до конца гарантии, смог вернуть деньги, а ещё один такой же стоит, позже когда он накрылся, я прочёл что у дисков с SMR такая "болячка" недостаток, и многие пишут не покупать такие диски если часто что нибудь скачиваешь и удаляешь.
Хм. Я 11 лет со своего HHD все удалял что скачивал, до сих пор жив хоть и отключен
такая же фигня.. Уже лет 12 работает
Значит диск сделан по технологии CMR, к тому же ты сам сказал 11 лет, это точно CMR тогда не было технологии SMR. У меня есть диск 2008 года, и он до сих пор работает, потому что он старый и сделан по классической технологии CMR