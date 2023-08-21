Разработчики Wayfinder приносят извинения за проблемный запуск из-за серверов ©

Красочная фэнтезийная MMO Wayfinder, новинка от студии Airship Syndicate, специализирующейся на разработке игр Ruined King и Darksiders, и издателя Warframe компании Digital Extremes, была очень плохо принята пользователями из-за проблем с серверами. Релиз в раннем доступе стоит 20 долларов, но полная версия игры, выход которой запланирован через шесть месяцев, будет бесплатной.



Airship Syndicate заявила, что каждую минуту работы сервера набирается больше игроков, чем в бета-версии игры в день, и что существующая система очередей сразу же дала сбой. Игроки сообщают о многочасовых очередях, которые заканчиваются неудачными попытками подключения и перезагрузкой, а также о том, что после ожидания в такой очереди они играют всего несколько минут, после чего вылетают.



Другие игроки жаловались на отсутствие бесплатных предметов из премиум-пака Founder's Pack, а также на недобросовестное ценообразование на внутриигровые предметы по отношению к размеру пакетов игровой валюты. На момент выхода Wayfinder имеет около 9000 отзывов в Steam, и только 30% из них - положительные.



Издатель Digital Extremes признал, что от него можно было бы ожидать опыта, который позволил бы сделать запуск крупной многопользовательской игры гораздо более гладким, чем этот - ведь именно он выпускает пользующуюся неизменной популярностью Warframe.



"Мы приносим свои извинения - мы знаем, что игроки возлагают большие надежды на инфраструктуру DE в такие моменты, и в данном случае мы, как издатель, не справились с поставленной задачей", - заявила компания, продолжив, что она "понимает, что купить игру и не иметь возможности войти в нее и поиграть - это очень плохо. Одно из решений, которое мы часто слышали, заключалось в том, что мы должны были предложить предварительную продажу, чтобы оценить интерес. К сожалению, некоторые магазины первого уровня не предлагают предварительную продажу в раннем доступе, и мы не смогли удовлетворить спрос".



Это должно быть тяжелым ударом для Airship Syndicate, чей авторитет в области экшн-игр был заложен за последнее десятилетие в популярной серии Darksiders.