Bandai Namco выпустила новый трейлер игры We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie ©

Компания Bandai Namco выпустила новый трейлер игры We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, представляющий новый режим игры "Royal Reverie".

Король всего космоса с детства рос под строгим воспитанием папы. В режиме "Royal Reverie" игрокам предстоит пройти пять испытаний - разум, сердце, чувства, тело и дух. Игроки смогут пройти этапы в роли юного короля, а также принца и его кузенов.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 2 июня по всему миру. В Японии версии для консолей выйдут 1 июня.