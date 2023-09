18 минут игрового процесса амбициозной ролевой игры с открытым миром Where Winds Meet ©

Несмотря на то, что на Tokyo Game Show 2023 игра, к сожалению, не будет представлена, амбициозная ролевая игра с открытым миром от Everstone Studios была показана сегодня в рамках специальной трансляции, и благодаря стараниям IGN Japan мы можем посмотреть все 18 минут игрового процесса.

Действие начинается с погони атаки на лошади через поля цветов, очень напоминающей великолепные пейзажи Ghost of Tsushima, а затем сразу начинается бой с боссом. На августовской выставке Gamescom 2023 журналисты издания IGN отметили, что бои с боссами в Where Winds Meet не совсем соответствует уровню Dark Souls по сложности, но его стремительные удары и парирование позволяют предположить, что бои все таки не будут легки.

После того как громадный босс повержен, мы знакомимся с потрясающе подробной кастомизацией персонажей в Where Winds Meet. Простой набор базовых настроек вскоре сменяется головокружительным набором ползунков характеристик.

Далее мы видим необычные атрибуты умений Where Winds Meet. На одной странице указаны "Пьяница", "Остроумный", "Причудливый" и "Поэт". Но в других местах мы видим такие атрибуты, как "Лунный созерцатель" и "Мечтатель". Таких уникальных характеристик насчитывается около 27, что позволяет предположить, что "Where Winds Meet" работает несколько иначе, чем обычные action RPG.

Далее мы видим, как главный герой исследует небольшую деревню, общается с местными жителями и даже гладит дружелюбную кошку, а затем очередная боевая последовательность демонстрирует, как будут проходить сражения с многочисленными противниками. Здесь герой демонстрирует впечатляющую способность быстро наносить удары по врагу, чтобы оглушить его, что позволяет ему остаться с ним один на один и расправиться с ним без помех. Возможность прыгать с крыши и выпускать стрелы из своего лука в замедленном режиме, как Линк в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, также демонстрирует альтернативные способы уничтожения нападающих на расстоянии.

Наконец, мы видим, как герой взмывает в небо, используя способность полета, которая, судя по всему, привязана к индикатору выносливости, а затем вступает в схватку с разъяренным медведем - это говорит о том, что помимо врагов-людей в Where Winds Meet будет много диких животных.

Дата выхода Where Winds Meet пока не определена, и еще предстоит выяснить, удастся ли разработчикам Everstone Studios удержать амбициозные размеры и масштаб игры в узде, чтобы создать целостный игровой процесс. Остается надеяться, что у команды все получится, ведь в этом случае Where Winds Meet может стать очень необычной.