Журналисты раскрыли новые геймплейные детали ролевого приключенческого экшена Where Winds Meet ©

Мы познакомились с Where Winds Meet ровно год назад и тогда дебютный трейлер заставил многих поверить в то, что игра может стать ответом китайской студии Everstone Studio на Ghost of Tsushima - одиссею в стиле боевых искусств 10 века в Китае.

И спустя год журналисты поделились своими впечатлениями после 45 минут игры в свежую сборку ролевого экшена

Ее открытый мир — это коктейль из современных Zelda и The Witcher:

Без всякого направления мой путь привел меня в лагерь врагов, где я испытал свое мастерство владения клинком. Через несколько минут я уже расставлял скульптуры, чтобы найти ответ на загадку. Затем я взмыл в воздух, выполнив серию акробатических прыжков. Я приземлился среди деревни человеческих статуй, где очень странный человек потребовал, чтобы я превратил его в камень. А перед самой демонстрацией я принял контракт на охоту за сбежавшим гусем

Игра не будет очередным Souls-like - это будет динамичный экшен, с уклонениями, парированиями и выносливостью. Это относится и к урону, наносимому врагами, и к окнам для парирования.

Игра незримо разделена на два уровня — боевой и приключенческий, и в каждом из них есть активные навыки. Боевые навыки сосредоточены на мастерстве персонажа в боевых искусствах и варьируются от привычных до безумных (можно вызвать козла и заставить его броситься на врагов). Приключенческие навыки, в свою очередь, расширяют возможности взаимодействия с NPC и окружающим миром. Предполагается, что все эти способности связаны со статистикой способностей, которая набирается при создании персонажа по аналогии с Dungeons & Dragons. Среди них "Красноречие", "Зрение", "Воображение" и "Эрудиция". Возможно, они связаны с системой профессий, о которой Everstone Studio рассказывала в прошлом году и в которой можно стать кем угодно — от вора до врача.Игра незримо разделена на два уровня — боевой и приключенческий, и в каждом из них есть активные навыки. Боевые навыки сосредоточены на мастерстве персонажа в боевых искусствах и варьируются от привычных до безумных (можно вызвать козла и заставить его броситься на врагов). Приключенческие навыки, в свою очередь, расширяют возможности взаимодействия с NPC и окружающим миром. Предполагается, что все эти способности связаны со статистикой способностей, которая набирается при создании персонажа по аналогии с Dungeons & Dragons. Среди них "Красноречие", "Зрение", "Воображение" и "Эрудиция". Возможно, они связаны с системой профессий, о которой Everstone Studio рассказывала в прошлом году и в которой можно стать кем угодно — от вора до врача.

Отдельно журналист выделил очень проработанный редактор персонажа, с детализированными манипуляциями внешних черт героя или героини.

Даты выхода пока нет.