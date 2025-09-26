Новый трейлер Where Winds Meet демонстрирует боевой стиль уся

Where Winds Meet получила новый трейлер, демонстрирующий разнообразные боевые системы, вдохновлённые традициями древнекитайского уся. Игра студии Everstone, выход которой был подтверждён на 15 ноября этого года, обещает разнообразный боевой опыт.

Новый ролик служит введением во вселенную Where Winds Meet, создавая характерную для жанра уся атмосферу, не раскрывая при этом слишком подробно игровые элементы. Тем не менее, трейлер даёт представление о боевых ситуациях, с которыми игрокам предстоит столкнуться, погружаясь в этот мир боевых искусств.

Крис Лю, ведущий дизайнер проекта, объяснил в сообщении в официальном блоге PlayStation, что боевая система является ключевым элементом игрового процесса. По его словам, игра выделяется широким разнообразием оружия, некоторые из которых довольно необычны для этого жанра.

Среди этих менее традиционных вариантов — зонтики и веера, которые прошли специальные сеансы захвата движения для обеспечения аутентичной и плавной анимации. Эти предметы дополняют арсенал оружия, традиционно ассоциируемого с китайскими боевыми искусствами, обещая разнообразную и уникальную боевую систему.

Where Winds Meet выйдет 15 ноября 2025 года на ПК и PlayStation 5.