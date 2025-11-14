Where Winds Meet получила релизный трейлер

Where Winds Meet, новая бесплатная ролевая игра в жанре экшен от NetEase Games, доступна уже сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Конечно же к ней прилагается впечатляющий релизный трейлер. Видеоролик наглядно знакомит нас с некоторыми персонажами и ситуациями, с которыми мы столкнёмся во время кампании.
Разворачивающаяся в Китае эпохи Пяти династий и Десяти королевств, игра обещает перенести нас в огромный открытый мир, полный развлечений и впечатлений, где каждая деревня или храм могут хранить тайну или таить опасность, с которой нам предстоит столкнуться.
Боевая система, естественно, играет ключевую роль в Where Winds Meet, обещая быть динамичной и зрелищной, способной воплотить в жизнь захватывающую хореографию и использовать окружение для получения стратегического преимущества во время сражений.
Помимо сражений, мы можем участвовать в различных мероприятиях и принимать решения, которые могут повлиять на мир и его персонажей, наслаждаясь впечатляющими пейзажами, завораживающей архитектурой и продуманным использованием освещения, подчёркивающим все эти элементы.
Так где же "доступна", если в Стиме даже дату релиза убрали? XD
Наоборот, народ волнуется - релиз должен был быть, а его до сих пор нет.
Если отталкиваться от поста из твиттера (запрещенной в России организации), то релиз будет через часов шесть или семь. Напутали кто-то. А может и в течении часа что-то с места сдвинется. Черт пойми.
Старт у игры уже , какой-то сумбурный и немного неорганизованный
А что когда пишешь твиттер то добавляется плашка, хм, твиттер твиттер твиттер, может X, ищите инфу в X. Чет плохо работает.
И даже субтитр не будет на Русском? Ну это такое себе... Китайцы подвели на этот раз
Говорят что на релизе будет, но слабо верится. В остальном перевод быстро появится. Не та игра где прям критичны ошибки перевода, ибо сюжет сомневаюсь что будет прям интересным.
Ну посмотрим
Так это ММО? Блин жаль.
да, с самых плохим его проявлением, с гейтами, донатными ускорителями, скинчиками и т.д
Геймлей выглядит неплохим. Но все остальное мир, персонажи как то серое, стирильное.
Ну и смешной донатный маунт, где что бы быстрее передвигаться, не ты садишься на тигра, а он за тобой бежит пытаясь съесть, от чего ты передвигаешься быстрее.
без перевода на хер,вот вам и братушки
ну поплач
Ребята по поводу перевода видел вот такие коменты от стримеров которые играли в предрелизный билд: 1 В лаунчере, который сейчас работает, он всегда перед стартом проверку файлов делает и там не подменишь файл с русификатором. 2 Если разрабы не сильно заморачивались и весь текст положили просто в файл то довольно быстро можно сделать русификатор, а если они закодировали, что б к каждой букве было присвоено своё значение, цифр и букв, то там уже сложнее и без команды ребят этот процесс будет долгим.
Ну значит в топку такой проект)