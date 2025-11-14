Where Winds Meet получила релизный трейлер

Where Winds Meet, новая бесплатная ролевая игра в жанре экшен от NetEase Games, доступна уже сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Конечно же к ней прилагается впечатляющий релизный трейлер. Видеоролик наглядно знакомит нас с некоторыми персонажами и ситуациями, с которыми мы столкнёмся во время кампании.

Разворачивающаяся в Китае эпохи Пяти династий и Десяти королевств, игра обещает перенести нас в огромный открытый мир, полный развлечений и впечатлений, где каждая деревня или храм могут хранить тайну или таить опасность, с которой нам предстоит столкнуться.

Боевая система, естественно, играет ключевую роль в Where Winds Meet, обещая быть динамичной и зрелищной, способной воплотить в жизнь захватывающую хореографию и использовать окружение для получения стратегического преимущества во время сражений.

Помимо сражений, мы можем участвовать в различных мероприятиях и принимать решения, которые могут повлиять на мир и его персонажей, наслаждаясь впечатляющими пейзажами, завораживающей архитектурой и продуманным использованием освещения, подчёркивающим все эти элементы.