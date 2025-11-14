ЧАТ ИГРЫ
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.6 107 оценок

Where Winds Meet получила релизный трейлер

monk70 monk70

Where Winds Meet, новая бесплатная ролевая игра в жанре экшен от NetEase Games, доступна уже сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Конечно же к ней прилагается впечатляющий релизный трейлер. Видеоролик наглядно знакомит нас с некоторыми персонажами и ситуациями, с которыми мы столкнёмся во время кампании.

Разворачивающаяся в Китае эпохи Пяти династий и Десяти королевств, игра обещает перенести нас в огромный открытый мир, полный развлечений и впечатлений, где каждая деревня или храм могут хранить тайну или таить опасность, с которой нам предстоит столкнуться.

Боевая система, естественно, играет ключевую роль в Where Winds Meet, обещая быть динамичной и зрелищной, способной воплотить в жизнь захватывающую хореографию и использовать окружение для получения стратегического преимущества во время сражений.

Помимо сражений, мы можем участвовать в различных мероприятиях и принимать решения, которые могут повлиять на мир и его персонажей, наслаждаясь впечатляющими пейзажами, завораживающей архитектурой и продуманным использованием освещения, подчёркивающим все эти элементы.

Комментарии:  17
Zantetsu

Так где же "доступна", если в Стиме даже дату релиза убрали? XD
Наоборот, народ волнуется - релиз должен был быть, а его до сих пор нет.

MaritheHunter

Если отталкиваться от поста из твиттера (запрещенной в России организации), то релиз будет через часов шесть или семь. Напутали кто-то. А может и в течении часа что-то с места сдвинется. Черт пойми.

Jesse Faden MaritheHunter

Старт у игры уже , какой-то сумбурный и немного неорганизованный

Laver1 MaritheHunter

А что когда пишешь твиттер то добавляется плашка, хм, твиттер твиттер твиттер, может X, ищите инфу в X. Чет плохо работает.

Олег Шандер

И даже субтитр не будет на Русском? Ну это такое себе... Китайцы подвели на этот раз

Laver1

Говорят что на релизе будет, но слабо верится. В остальном перевод быстро появится. Не та игра где прям критичны ошибки перевода, ибо сюжет сомневаюсь что будет прям интересным.

Олег Шандер Laver1

Ну посмотрим

RPG fan of games

Так это ММО? Блин жаль.

Laver1

да, с самых плохим его проявлением, с гейтами, донатными ускорителями, скинчиками и т.д

Геймлей выглядит неплохим. Но все остальное мир, персонажи как то серое, стирильное.

Ну и смешной донатный маунт, где что бы быстрее передвигаться, не ты садишься на тигра, а он за тобой бежит пытаясь съесть, от чего ты передвигаешься быстрее.

WerGC

без перевода на хер,вот вам и братушки

Laver1

ну поплач

Александр Рогатовский

Ребята по поводу перевода видел вот такие коменты от стримеров которые играли в предрелизный билд: 1 В лаунчере, который сейчас работает, он всегда перед стартом проверку файлов делает и там не подменишь файл с русификатором. 2 Если разрабы не сильно заморачивались и весь текст положили просто в файл то довольно быстро можно сделать русификатор, а если они закодировали, что б к каждой букве было присвоено своё значение, цифр и букв, то там уже сложнее и без команды ребят этот процесс будет долгим.

Олег Шандер

Ну значит в топку такой проект)