Where Winds Meet привлекла 9 миллионов игроков за 2 недели

Экшен-RPG в жанре уся Where Winds Meet дебютировала с большим успехом, и всего за две недели после мирового запуска бесплатная игра от Everstone Studio, изданная NetEase Games, собрала более 9 миллионов игроков на ПК и PS5.

С 14 ноября игра стремительно поднимается в чартах крупных цифровых магазинов. В Steam она возглавила список самых продаваемых игр и вошла в пятёрку самых популярных, достигнув пика в 251 008 одновременных игроков. На PlayStation 5 результаты также впечатляют, как ранее отмечала студия.

Положительный приём не ограничивается цифрами. Сообщество высоко оценило сеттинг уся, обширный открытый мир и боевую систему, основанную на боевых искусствах. Благодаря этим элементам игра получила более 88% одобрения в Steam, что подтверждает растущий интерес к новому продукту студии.

Благодаря сочетанию сюжета, вдохновлённого историей Китая, и классической механики исследования и экшена, Where Winds Meet зарекомендовала себя как один из лучших релизов конца года и продолжает завоёвывать сердца игроков по всему миру.