Where Winds Meet привлекла 9 миллионов игроков за 2 недели

Экшен-RPG в жанре уся Where Winds Meet дебютировала с большим успехом, и всего за две недели после мирового запуска бесплатная игра от Everstone Studio, изданная NetEase Games, собрала более 9 миллионов игроков на ПК и PS5.
С 14 ноября игра стремительно поднимается в чартах крупных цифровых магазинов. В Steam она возглавила список самых продаваемых игр и вошла в пятёрку самых популярных, достигнув пика в 251 008 одновременных игроков. На PlayStation 5 результаты также впечатляют, как ранее отмечала студия.
Положительный приём не ограничивается цифрами. Сообщество высоко оценило сеттинг уся, обширный открытый мир и боевую систему, основанную на боевых искусствах. Благодаря этим элементам игра получила более 88% одобрения в Steam, что подтверждает растущий интерес к новому продукту студии.
Благодаря сочетанию сюжета, вдохновлённого историей Китая, и классической механики исследования и экшена, Where Winds Meet зарекомендовала себя как один из лучших релизов конца года и продолжает завоёвывать сердца игроков по всему миру.
Еще бы не привлекла, с таким качеством, никто от китайцев такого не ожидал.
Вот зацените хотя бы кат-сцену из простого, ПОБОЧНОГО квеста, это же просто космос:
Лучше бы в вк залил или рутуб, тут видео плейграунд режет жесть)
Я рад, что игра успешна. Обычно такого высокого уровня качества даже в платных проектах не всегда получишь, а тут оно всё бесплатно. Но устройство мира слишком напоминает Геншин... и недостатки мира ровно те же самые. Скажем так, Where Winds Meet - игра для тех, кто хочет Геншин с графикой "НЕ аниме" и чуть в более реалистичном стиле в целом все геймплейные элементы. Тут даже немного Соулса есть и даже какого-то Кунг-фу. Но всё равно это больше Геншин с другим графоном, чем что-то ещё. Качество достойное.
Добавили бы официально могучую русскую локализацию, тогда аудитория была бы ещё больше. Да и в целом очень странно в крупных играх не иметь великий русский язык в 2025 году. Это всё равно что добровольно отказаться от огромного количестве денег. Чем разрабы думают, когда отказываются от денег?
Я уверен, что все большие релизы игр обязаны иметь минимум ТОП-10 самых распространённых мировых языков. А в случае успеха обязаны добавить все ТОП-20 мировых языков. Вот бы однажды всех крупных издателей обязали делать переводы на конкретный перечень ТОП языков мира. И чтоб никакие отмазки не принимались. Точка.
Да, есть тут небольшой минус что исследование мира примерно как геншине, но это почти во всех китайских играх так, они по другому не умеют. С другой стороны, в отличии от генша, тут это подано более-менее умеренно и не так душно. Тем более многие побочки радуют таким уровнем качества, что прощаешь разные мелкие недостатки.
не удивительно она бесплатная но могло быть больше
Ну и хорошо, что так.
Читал реддит, там многие поиграв в Аион 2, почему-то свалили сюда)
Ну как по мне, одна из причин, что Аион не вышла в европе. А эта игра везде, и нет геморроя с аккаунтом. И читал так что, что Аион 2 не сильно от первой отличается.